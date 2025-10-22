Sorin Grindeanu: Am atenţionat Guvernul că riscăm infringement dacă nu creştem salariul minim

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Craiova, că „a atenţionat puţin Guvernul” privind creșterea salariului minim în 2026, susținând că România riscă intrarea într-o zonă de infringement dacă nu adoptă măsura.

„Am atenţionat un pic guvernul, inclusiv azi. Am văzut luări de poziţie cum că se refuză creşterea salariului minim. Să ştiţi că e un angajament european pe care România l-a luat. Am vorbit inclusiv cu Roxana Mînzatu, comisarul european, vicepreşedinta comisiei, am rugat-o să prezinte un material prin care să luăm deciziile cele mai bune în România, fiindcă riscăm altfel să intrăm într-o zonă de infringement dacă nu vom face această creştere a salariului minim, pe care eu cred că e nevoie să o facem”, a spus Grindeanu, întrebat dacă social democraţii s-au gândit la măsuri de sprijinire a categoriilor vulnerabile în contextul creşterii preţurilor la energie.

Declarațiile vin în contextul în care liderii Coaliției de guvernare nu au ajuns la un consens privind majorarea salariului minim în 2026. Deși președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că PSD a fost de acord că veniturile nu vor crește de la anul, public, social-democrații insistă că înghețarea salariilor ar fi o greșeală.

„Cu toții am fost de acord că nu vom crește salariul începând de anul viitor. Aceasta a fost discuția săptămâna trecută”, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor, la Antena3 CNN.

Întrebat la Digi24 care este poziția USR cu privire la creșterea veniturilor anul viitor, și deputatul Claudiu Năsui a declarat că cel mai bine ar fi „să nu crească salariul minim”. Înghețarea e un lucru foarte bun în momentul ăsta. Dacă vrem să ajutăm cu adevărat oamenii, ar trebui redusă taxarea pe salariul minim”, a spus el.

Citește și: Antreprenorii, puternic afectați de majorarea TVA. Liderul IMM România, Florin Jianu: „Crește salariul minim, vin concedieri”

Editor : C.L.B.