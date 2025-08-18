Live TV

Foto Sorin Grindeanu: „Ăsta este ceasul de care spuneau că-i 90.000 euro. Nu mi l-a furat nimeni. Îl am de vreo 4-5 ani”

Data publicării:
sorin grindeanu psd ceas
Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a menţionat, luni, că are acelaşi ceas de 4 - 5 ani, precizând că l-a constat în jur de 2.000 de euro, transmite Agerpres. 

Grindeanu a fost întrebat de jurnaliști, la sediul PSD, cum comentează informaţia care a apărut în presă potrivit căreia a pierdut un ceas de 90.000 de euro. 

„Asta este o glumă, chiar aşa o cataloghez, de prost gust, făcută în urmă aproximativ cu un an. O parte dintre voi aţi fost cu mine la acea conferinţă de presă. Am acelaşi ceas de vreo 4 ani de zile, 5 ani de zile, vă rog să verificaţi pe net, să daţi pozele, daţi Sorin Grindeanu şi descărcaţi pozele. O să vedeţi că este acelaşi ceas. E un ceas Breitling pe care am dat mult mai puţin. Dacă aş fi dat cât se spune acolo ar fi trebuit să scriu în declaraţia de avere. Vreo 2.000 de euro, în jur de 2.000 de euro”, a susţinut liderul PSD.  

„N-am avut alt ceas. Ăsta este ceasul de care spuneau că-i spre 90.000 de euro. Nu mi l-a furat nimeni. N-am mai mers cu avionul de vreo trei luni”, a completat Sorin Grindeanu.

ceas sorin grindeanu TAG Heuer Aquaracer Chronograph
Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

