Sorin Grindeanu, despre modificarea protocolului Coaliției, pe care ar fi propus-o Ilie Bolojan: „Nu știu ce are în cap”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că liderii Coaliției de guvernare ar trebui să găsească pârghii mai bune pentru ca un ministru să poată fi demis dacă „face un management prost”.

Liderul PSD a fost întrebat vineri, la Buzău, cum comentează informațiile potrivit cărora Ilie Bolojan ar fi transmis în ședința conducerii PNL că va solicita modificarea protocolului de funcționare a Coaliției astfel încât să existe sancțiuni pentru cei care îl încalcă.

„Nu știu ce are în cap când spune aceste lucruri, dar poate putem crea pârghii mai bune, astfel încât atunci când un ministru face un management prost, precum cel de la Mediu, să poată fi schimbat chiar dacă se opune partidul din care provine. Pentru că, în acest moment, suntem în această situație – un ministru care și-a dovedit incompetenta.

Nu avem pârghii în protocol ca să reglementăm aceste lucruri și nu este în regulă. E cazul să lăsăm la o parte orgoliile politice și să propunem oameni care să ocupe funcții în guvern ce știu ce au de făcut și să nu învețe să fie ministru după ce au depus jurământul, cum se întâmplă la Mediu”, a declarat Grindeanu.

Moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată în plenul de luni al Senatului, fiind votată atât de parlamentarii Opoziției, dar și de aleșii PSD. La scurt timp după, social-democrații au fost criticați pentru că au încălcat protocolul de guvernare care prevede că „niciun parlamentar, membru al partidelor şi formațiunilor politice care fac parte din Coaliție, nu va semna, nu va susține și nu va vota o moțiune simplă îndreptată împotriva vreunui membru al Guvernului sau o moţiune de cenzură împotriva Guvernului”.

Diana Buzoianu a transmis, de la tribuna Senatului, că moțiunea a fost „o moţiune bambilici care a fost cerută de PSD şi livrată imediat de către AUR şi SOS, una scrisă cu majuscule emoţionale şi cu minuscule intelectuale”. În urma votului, Buzoianu a spus că nu va demisiona și nu va putea fi șantajată cu funcția.

Editor : A.G.