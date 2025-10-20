Sorin Grindeanu propune data de 30 noiembrie pentru alegerile la Primăria Capitalei: „E mai bine să le facem mai repede”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că va propune partenerilor de guvernare data de 30 noiembrie pentru alegerile la Primăria Capitalei. El spune că e de acord cu candidaturi separate, precizând șefa PSD Bucureşti, Gabriela Firea, şi primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, „sunt doi oameni care pleacă cu şanse reale”.

„Sunt de acord, am văzut declaraţiile şi ale premierului şi ale lui Dominic Fritz legate de faptul că toată lumea e de acord să existe candidaturi separate. Eu am şi o dată pe care pot să o propun 30 noiembrie, ca să facem mai repede. Nu era mai bine să facem repede? Hai să facem în 30”, a spus Sorin Grindeanu, la Parlament, despre anunţul premierului privind organizarea alegerilor locale la finalul acestui an.

Grindeanu a menţionat că va veni cu această dată în coaliţie.

„Propunerea mea e 30 noiembrie pe care o voi înainta în coaliţie, mâine, după care vom intra într-o procedură internă. Azi am avut discuţii atât cu preşedinta PSD Bucureşti, Gabi Firea, cât şi cu Daniel Băluţă. Sunt doi oameni care pleacă cu şanse reale. Vom decide, împreună cu Organizaţia Bucureşti, care este strategia şi care este cel mai bun candidat, urmare, urmare a unor măsurători, evident”, a mai spus Grindeanu.

