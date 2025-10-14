Live TV

Stelian Bujduveanu spune că alegerile pentru București trebuie organizate cât de repede. Ce variantă de candidat preferă primarul

Stelian Bujduveanu
Stelian Bujduveanu. Foto: Inquam Photos/ Mălina Norocea

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat, marţi, că alegerile pentru București trebuie să se ţină cât mai repede, el apreciind că un candidat comun ar rezolva o mare parte dintre problemele pe care le are oraşul astăzi, pentru că ar stabiliza majoritatea din CGMB până la final de 2028.

„N-am văzut o comunicare oficială din partea coaliţiei sau din partea celor care au participat la coaliţie, deci nu vă pot da răspunsul, sper însă că până la finalul zilei să iasă, ori domnul prim-ministru, ori cineva din coaliţie, cu un răspuns referitor la toate temele, pentru că pe noi ne interesează inclusiv această reformă administrativă despre care se vorbeşte de peste două luni de zile”, a declarat Stelian Bujduveanu, la Europa FM, potrivit News.ro.

El a precizat că, din perspectiva Partidului Naţional Liberal, alegerile trebuie să se ţină cât mai repede, la nivel de Capitală, şi în celelalte unităţi administrative teritoriale.

Potrivit lui Bujduveanu, candidatul la Primăria Capitalei ar trebui să aibă de partea lui şi o majoritate pe care să o prezinte bucureştenilor.

„Din păcate, aritmetica în Consiliul General nu permite o altă majoritate decât cel puţin cu cele trei partide PNL, PSD, USR, la fel ca cea de la guvern”, a subliniat Bujduveanu.

Stelian Bujduveanu a mai declarat că este adeptul unui candidat comun la Capitală.

„Cred că un candidat comun ar rezolva o mare parte din problemele pe care le are oraşul astăzi, pentru că ar stabiliza majoritatea din Consiliu până la final de 2028. (..) Am văzut ce înseamnă să fie primari care îşi pierd majoritatea în Consiliul General. Nu mai poţi să faci rectificări, nu mai poţi să se adopţi proiecte, nu mai poţi să duci la îndeplinire politici publice, nu mai poţi să aprobi investiţii. La prima vedere pare că n-ar fi aşa o mare problemă că te baţi în presă cu Consiliul, dar în realitate primăria devine disfuncţională”, a afirmat el.

Bujduveanu a mai spus că acest candidat ar trebui să se plieze pe majoritatea guvernamentală, pentru că guvernul României este astăzi prioritatea.

„Prioritatea este să avem un guvern funcţional şi stabil. Cu cât ne îndepărtăm de la această situaţie, cu atât creăm o problemă şi pentru ţară şi pentru Bucureşti”, a subliniat primarul interimar.

