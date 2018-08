Stelian Tănase: Fifor ori a spus adevărul şi e trădare, ori e prost. În ambele cazuri trebuie să plece

Istoricul și scriitorul Stelian Tănase a declarat la Digi24 că este foarte gravă gafa ministrului Apărării Mihai Fifor care a declarat că România are rachete balistice în baza miliară de la Deveselu. El a spus că o astfel de declaraţie făcută pe un domeniu atât de sensibil ar trebui să atragă demisia ministrului. "Domnul Fifor e foarte vinovat. Mi se pare că tratează superficial. E normal să încerce să minimalizeze pagubele, dar povestea e serioasă", a adăugat Stelian Tănase.

„Gafa făcută de ministrul Apărării e foarte gravă pentru că se referă la un domeniu foarte sensibil, anume relaţia noastră cu Rusia si diferendul între poziţia Kremlinului şi NATO. În momentul în care ministrul Apărării spune că avem rachete balistice la Deveselu sunt două variante: 1. omul a spus adevărul şi e un caz de trădare.. poate e incompetenţă, dar conform reglementărilor militare, a dezvăluit un secret, foarte secret.



Al doilea lucru, dacă nu e adevărat, omul e un prost. A vrut sa blufeze sau nu îşi cunoaşte domeniul. Trebuie să plece. În ambele cazuri trebuie să plece.

Faptul că a spus că e vorba de o neînţelegere... neînţelegerea cui? Probabil a lui, a fişei postului lui. El are studii filologice, nu are nicio pregătire militară decât cursurile astea care se fac post graduate în România şi nu ştiu ce valoarea au, pe la academia de informaţii. El nu are pregătire militară.

Mie mi s-a părut unul dintre oamenii serioşi din guvernul acesta. Dar iată că vine cu gafa asta care îi marchează mandatul şi ar trebui o discuţie la nivelul guvernului.

Preşedintele ar trebui să îl cheme la o discuţie. E o gafă care ne bagă în gura ruşilor. Au reacţionat imediat şi au spus că gura păcătosului adevăr grăieşte.

Suntem într-o situaţie delicată cu ruşii, numai asta nu ne trebuia acum. Domnul Fifor e foarte vinovat. Mi se pare că tratează superficial. E normal să încerce să minimalizeze pagubele, dar povestea e serioasă.

La nivelul ăsta şi la gafa asta se dă demisia, în toată lumea. Dacă ministrul apărării din Germania făcea aşa o gafă, depunea demisia într-o oră.

La nivelul diplomaţiei, mai ales cu ruşii, probleme care ţin de apărare, de ameninţări NATO sunt foarte sensibile. Ruşii sunt atenţi, vor folosi această scăpare în toate disputele pe care le vor avea şi cu noi, şi cu NATO în următoarea perioadă”, a declarat la Digi24 Stelian Tănase.

Etichete:

,

,

,

,