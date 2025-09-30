Live TV

Un lider PSD îl ironizează pe Ilie Bolojan: „M-a surprins schimbarea la față a premierului"

Ilie Bolojan in parlament
Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Deputatul PSD Mihai Fifor, liderul PSD Arad, a postat marți un mesaj pe Facebook, în care vorbește despre „schimbarea la faţă a premierului”, remarcând ironic că „brusc, Ilie Bolojan a descoperit că reformele nu se fac cu barda”. El atrage atenția că „tonul” prim-ministrului „s-a schimbat vizibil”: „Nu mai vorbim de tăieri după cum i-a fost somnul de noapte, ci de analize instituţie cu instituţie”, arată politicianul.

„Schimbarea la faţă” a premierului – sau de ce era nevoie să se ajungă până la ameninţarea cu căderea guvernului ca să se facă o guvernare bazată pe analiză şi nu pe bardă? Se pare că, brusc, premierul Bolojan a descoperit că reformele nu se fac cu barda. După luni de discurs alarmist şi procente analizate pe genunchi, tonul s-a schimbat vizibil: nu mai vorbim de tăieri după cum i-a fost somnul de noapte, ci de analize instituţie cu instituţie, cel putin la nivel central. 'Nu se va merge pe o reducere cu 20% peste tot', spune acum premierul, ci pe o evaluare corectă – unele instituţii ar putea să nu fie atinse, altele ar putea avea nevoie chiar de angajări. Chiar trebuie să spun: m-a surprins plăcut schimbarea de ton a premierului în intervenţia de la Digi24. Mai ales pentru că recunoaşte, în sfârşit, că rezultatele nu se pot vedea „peste noapte”, ci abia după câteva luni şi că lucrurile se fac analizând întâi temeinic, nu doar de dragul de a fi părintele universal al reformei”, scrie liderul social-democrat.

El subliniază, însă, că, dacă la nivel central premierul pare să fi înţeles că nu există soluţii magice, la nivel local lucrurile sunt şi mai delicate.

„Aici, diferenţele dintre primării sunt enorme: unele au în aparatul propriu salubritatea şi întreţinerea spaţiilor verzi, altele le-au externalizat; unele au direcţii şi servicii integrate, altele le gestionează prin companii separate; unele funcţionează deja sub schema maximă de personal permisă de lege, altele au organigrame mai extinse. Este evident că nu poţi aplica aceeaşi măsură peste tot fără să rişti blocaje administrative şi colapsul unor servicii publice de bază”, susţine Fifor, adăugând că premierul admitea recent că doar aproximativ 300 de primării din România reuşesc să se susţină bugetar singure, restul depinzând de transferurile de la centru pentru a-şi acoperi cheltuielile curente.

„În aceste condiţii, orice reformă făcută „la grămadă” riscă să accentueze dezechilibrele şi să lase administraţiile locale fără resurse minime de funcţionare”, avertizează Mihai Fifor, care consideră că rectificarea bugetară, prezentată luni de Ministerul Finanţelor, găseşte administraţiile locale „deja cu apa la gât”.

„Filosofia ultimilor 35 de ani a fost aceeaşi: rectificările de la centru au astupat găurile şi au ţinut primăriile pe linia de plutire. Este clar că lucrurile nu mai pot continua aşa. România are nevoie de o reformă profundă a administraţiei şi de o schimbare radicală de paradigmă în felul în care gândim şi facem să funcţioneze lucrurile. Dar o asemenea schimbare nu se face peste noapte. Şi, cu siguranţă, nu cu barda”, conchide Fifor.

