Fifor, după ce Bolojan le-a cerut aleșilor PNL să nu voteze unele proiecte PSD: „Este premierul orgoliului”

Data publicării:
mihai fifor
Foto: Inquam Photos / George Calin

Deputatul PSD Mihai Fifor îl numeste pe Ilie Bolojan „premierul orgoliului”, după ce șeful Executivului le-a cerut senatorilor PNL să nu voteze inițiativele social-democraților care vin să modifice în Parlament măsurile Guvernului.

Concret, în Senat a fost dezbătut și aprobat în comisii - fără votul PNL și USR, care s-au abținut, proiectul prin care PSD propunea scutirea de la plata CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere, veteranii și invalizii de război, foștii deținuți politici și persoanele cu dizabilități – un demers reparatoriu, menit să corecteze excesele Pachetului 1”, a scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook. 

Social-democratul a subliniat că „Bolojan pare preocupat doar să arate că poate tăia mai mult”.

„Ilie Bolojan nu este premierul reformei. Este premierul austerității, al orgoliului și al lipsei totale de empatie”, a mai scris acesta. 

Mesajul deputatului PSD vine după ce premierul Ilie Bolojan le-a cerut parlamentarilor PNL, într-o ședință care a avut loc în această dimineață, să nu voteze proiectele depuse de PSD în Parlament care modifică decizii recente ale Guvernului, după cum au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Este vorba despre proiecte precum scutirea de la plata CASS pentru mai multe categorii de persoane sau modificarea regulilor din Educație, măsuri cuprinse în primul pachet fiscal și pe care PSD a promis să le „repare”.

Citește și: Bolojan iese la atac: A cerut PNL să nu voteze proiectele PSD care modifică deciziile Guvernului, precum scutirile pentru CASS (surse)

