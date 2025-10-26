Live TV

Video Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - CATEDRALA MANTUIRII NEAMULUI - SFINTIRE PICTURA - 26
Premierul Ilie Bolojan a participat la slujbă. Foto: Inquam Photos / George Călin

Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu i-au huiduit pe Ilie Bolojan, Marcel Ciolacu, Oana Țoiu și Victor Ponta la ieșirea acestora din Catedrala Mântuirii Neamului. Aceștia au strigat numele fostului candidat la alegerile prezidențiale și au fost liniștiți rapid de către forțele de intervenție prezente în zonă.

Totul s-a întâmplat în momentul în care politicienii au ieșit din zona Catedralei Mântuirii Neamului și s-au îndreptat către mașini. În acel moment, oamenii prezenți în zonă au începuit să îi huiduie și să strige numele fostului candidat la alegerile prezidențiale. Aceștia s-au liniștit imediat în momentul în care politicienii au trecut de zona în care se afla grupul de susținători. De asemenea, au intervenit și forțele de ordine aflate în zonă.

La sfințirea Catedralei au participat mai mulți politicieni. Printre aceștia se numără președintele Nicușor Dan, alături de familie, premierul Ilie Bolojan, liderii partidelor aflate la guvernare. Au fost prezenți și Marcel Ciolacu, Victor Ponta, Viorica Dăncilă dar și mai mulți politicieni cu funcții înalte în marile partide. De asemenea, s-au aflat în interior și foștii președinți ai României și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Catedrala Mânturii Neamului a fost sfințită, duminică, într-o slujbă oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi. Mii de oameni şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Nicuşor Dan, alături de familie, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul Ilie Bolojan, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, Principesa Margareta şi Principele Radu au asistat la inaugurarea Catedralei Naţionale.

Începută în urmă cu 15 ani, uriaşa construcţie, care „bifează” mai multe recorduri, a costat peste 200 de milioane de euro, bani proveniţi din donaţii, contribuţia Patriarhiei, dar şi din fonduri publice. Sfântul lăcaș este un vis al mirenilor din țara noastră devenit realitate. Astăzi, românii se pot mândri cu această construcție menită să aducă unitate națională și să reamintească despre jertfa tuturor românilor care au luptat patrie. 


Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
multime
1
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
2025-01-10 instant-4635
2
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
jurilovca
3
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
4
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi: Sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere...
maria zaharova face declaratii
5
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Imagine aeriană cu Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională).
Ziua în care a fost inaugurată Catedrala Națională. Slujba de...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
SONDAJ. Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, în topul bucureștenilor...
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Cele mai impresionante momente de la inaugurarea Catedralei...
polițiști în față la muzeul luvru
Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul jafului uriaș de bijuterii de...
Ultimele știri
Maia Sandu spune că Republica Moldova este pregătită pentru aderarea la UE: Următoarea etapă este blocată de refuzul Ungariei
Încă o țară din Europa se oferă să găzduiască un summit Trump-Putin
Poliția britanică a reușit să aresteze un deținut pe care l-au eliberat din greșeală. Cât au durat căutările
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
protest-valencia-octombrie 2025
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în Valencia, la un an de la inundațiile mortale: „Este de neînțeles”
bolojan la carei
Ilie Bolojan a fost huiduit și numit „trădător” în timpul evenimentelor de Ziua Armatei. Reacția premierului
marcel ciolacu face declaratii
Ciolacu, desemnat oficial candidatul PSD la șefia CJ Buzău: Nu este un pas înapoi
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 13 MAR 2025
Ciolacu, atac la Ilie Bolojan: M-am săturat de toată mizeria care mi s-a pus în cap. O să arăt unde se află de fapt neperformanța
Catedrala Mântuirii Neamului
Autocare cu pelerini, în drum spre Catedrala Națională. Cel mai mare lăcaș ortodox din lume se deschide cu o serie de recorduri
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fundașul despre care Gigi Becali spunea că ”nu va mai călca iarba la FCSB”. S-a mutat...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce super mașină și-a cumpărat Erling Haaland. Atacantul de la Manchester City a plătit o adevărată avere...
Adevărul
Cursa contracronometru a Ucrainei de a atinge paritatea strategică cu Rusia. Budanov: 99% din atacuri sunt...
Playtech
Insolvența personală în 2025. Pașii pe care trebuie să îi urmezi și ce condiții trebuie să îndeplinești...
Digi FM
Anthony Hopkins, dezvăluiri teribile despre momentul în care și-a dat seama că are o problemă cu alcoolul...
Digi Sport
Lamine Yamal a bătut palma cu Shakira și cu Gerard Pique: 4 milioane de euro!
Pro FM
Loredana Groza, fabuloasă într-o rochie ultra mulată, la 55 de ani. Fanii au reacționat imediat: „Ești...
Film Now
George Clooney și Adam Sandler, protagoniști în „Jay Kelly”. Ce relație au în viața reală și cum apreciază...
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de...
Newsweek
Pensionarii vor lua maxim 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Câte dosare s-au soluționat
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Colegul lui J.Lo din "Kiss of the Spider Woman", pur și simplu fascinat de divă: "E ca și cum ai privi un...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...