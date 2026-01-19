Vicepremierul Tanczos Barna a criticat luni seară, în direct la Digi24, declarația consilierului prezidențial Marius Lazurca referitoare la faptul că România susține ambele poziții în ceea ce privește problema preluării de către SUA a insulei Groenlanda. „Cred că e o perioadă în care trebuie să facem mult și să spunem puțin”, a declarat vicepremierul.

Vicepremierul Tanczos Barna a fost rugat să comenteze subiectul preluării Groenlandei de către SUA și poziționarea Româenie pe acest subiect. După ce jurnalistul Digi24 Cosmin Prelipceanu a adus în discuție declarația consilierului prezidențial Marius Lazurcă, potrivit căruia România susține ambele poziții, vicepremierul a declarat:

„ - Cred că e o perioadă în care trebuie să facem mult și să spunem puțin.

- Declarația asta este din seria spus mult?

- Da, poate fi interpretat că este un pic mai mult decât trebuie. Sunt convins că la Cotroceni și la ce, în CSAT și în acele grupuri unde trebuie discutate aceste aspecte, ele sunt discutate. Sunt convins că la acel nivel se știe care este interesul primordial al României și sunt convins că aceste negocieri, aceste discuții diplomatice, contacte diplomatice există și sunt exploatate la maximum în momentul de față, pentru că altfel nu se poate păstra această poziție strategică și importanța României în tot ce înseamnă discuții pe acest palier și cu siguranță persoanele cu atribuții în acest domeniu vor fi implicate și vor avea aceste discuții”, a continuat Tanczos Barna.

Vicepremierul consideră că nu se pune problema ca România să aleagă o tabără.

„Nu cred că se pune problema. Da, sunt discuții la cel mai înalt nivel despre ce se va întâmpla acolo. Nu România va decide soarta Groenlandei. Noi trebuie să fim ancorați în realitate și trebuie să știm care este interesul nostru primordial. E la fel de important acest parteneriat strategic cu SUA, cât și apartenența de UE. Și nu cred că este o problemă de de tabere, cu care tabără mergem. Cu siguranță se va găsi o soluție și vom putea merge înainte pe drumul nostru european, că este cel mai important lucru pentru noi”, a mai spus vicepremierul.

Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca a afirmat, duminică seară, la Antena 3 CNN, că preşedintele Nicuşor Dan nu se situează în mijlocul celor două poziţii uşor antagonice în privinţa Groenlandei, ci este solidar cu ambele puncte de vedere. Lazurca a precizat că mesajul preşedintelui României este: „băieţi, opriţi-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia”.

Editor : B.E.