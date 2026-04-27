Consultări la Cotroceni. Nicușor Dan a convocat partidele din coaliție la discuții comune

Ilie Bolojan, la consultările cu presedintele Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Consultări informale cu partidele din Coaliție

Președintele României a convocat toate partidele din coaliția de guvernare la consultări, luni, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta implementarea marilor programe naționale. Întâlnirea, programată la ora 10:00, îi reunește pe liderii formațiunilor parlamentare pro-europene, pe agenda discuțiilor aflându-se proiecte-cheie precum PNRR și mecanismul SAFE. Consultările au loc după ce, săptămâna trecută, partidele din coaliție au fost invitate separat la Palatul Cotroceni, în contextul în care PSD a decis să iasă de la guvernare.

„Întrevedere cu liderii partidelor și formațiunilor politice parlamentare pro-europene (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Uniunea Democrată Maghiară din România și Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale) privind implementarea programelor majore pentru România (SAFE, PNRR)”, se arată în agenda președintelui de pe Administrația Prezidențială.

Consultările de la Palatul Cotroceni vin după ce toate partidele din Coaliție au fost, pe 22 aprilie, la întâlniri separate cu președintele României. Potrivit informațiilor Digi24, Nicușor Dan a întrebat fiecare formațiune politică, separat, care ar fi scenariile de ieșire din această criză și le-a cerut, mai ales liderilor din PSD și PNL, să încerce o temperare a atacurilor publice, pentru a reduce tensiunea creată.

Președintele României a făcut apel, în urma consultărilor informale, la dezescaladarea conflictului. De asemenea, acesta a cerut partidelor să se uite mai mult la viitor, la soluții decât la probleme, pentru ca „vom avea nevoie de dialog”, precizând că „suntem un stat funcțional”.

„Am avut toată ziua de azi consultări cu partidele prooccidentale din actuala coaliție. O să precizez că au fost consultări informale, pentru că la acest moment politic constituția nu de președintelui vreo atribuție, vreun act direct pe care să îl facă, însă evident, e important să știm cum vedem fiecare dintre noi viitorul. Suntem, evident, într-o criză politică. Criza asta n-a început azi. De luni de zile, neînțelegerile, diferențele de opinie între partidele din coaliție s-au amplificat.

Ce am cerut eu partidelor la discuțiile pe care le-am avut și o fac și public acum este să dezescaladeze retorica publică. Pe de o parte, apoi să se uite la viitor și ce vom face mai mult decât la trecut, să se uite la soluții mai mult decât la probleme, pentru că cred eu că până în momentul ăsta fiecare dintre actorii politici și-a expus nemulțumirile. Întrebarea este cum procedăm în continuare și în orice formulă politică majoritară, minoritară, vom avea nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale, deci dezescaladare în acest moment. Pentru a putea avea un dialog în viitor și dincolo de criza asta politică, trebuie să spunem și să asigurăm românii că avem instituții ale statului care funcționează. Da, suntem un stat funcțional, cu o diferență de opinie la nivel politic", a spus șeful statului.

