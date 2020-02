USR anunță că se poziţionează doctrinar ca partid de centru-dreapta

91% dintre membrii USR au votat pentru poziţionarea doctrinară ca partid de centru-dreapta, a anunțat USR, sâmbătă, într-un comunicat de presă.

„Referendumul privind poziţionarea doctrinară a USR s-a încheiat astăzi cu o majoritate semnificativă a votanţilor în favoarea definirii partidului ca fiind unul de centru dreapta. Astfel, 11.047 membri USR (adică 91,25% din voturi) au fost în favoarea clarificării doctrinare. Referendumul a avut cea mai mare participare din istoria consultărilor electronice interne ale USR, în total exprimându-şi votul 12.106 membri USR (recordul anterior era de 9.654 voturi la o consultare din noiembrie 2019). Cvorumul necesar validării votului intern a fost de 10.743 de voturi, iar prezenţa la finalul perioadei de votare a fost de peste 56%”, se arată în comunicat.

Referendumul a fost convocat la iniţiativa lui Dan Barna şi s-a desfăşurat pe parcursul a şapte zile, începând din 1 februarie.

„Nu este o schimbare de poziţie, ci o consolidare a ei. Atunci când am fost ales preşedinte, am spus că suntem un partid de centru dreapta şi tot ce am făcut în ultimii ani a fost în acest spirit. Am luptat pentru stat de drept, libertăţi civile, libertate economică şi o aliniere fermă la valorile europene şi euro-atlantice. Succesul acestui exerciţiu de consultare internă vine să confirme dorinţa şi curajul membrilor USR de a continua şi a-şi asuma această direcţie. Este un pas necesar şi aşteptat în direcţia consolidării unui partid care va avea un cuvânt important de spus în viitoarea guvernare”, a spus președintele USR, potrivit comunicatului.

El a adăugat că prioritatea numărul unu pentru partid în acest moment este pregătirea alegerilor locale şi parlamentare, iar poziţionarea ideologică ajută partidul în dialogul permanent pe care îl poartă cu românii.

Au fost și tensiuni în interiorul partidului cu privire la acest scrutin. Potrivit informațiilor Digi24.ro, președinții a cinci filiale județene au boicotat acest referendum, pe care l-au numit „inutil”. Este vorba despre liderii județeni din Brașov, Constanța, Ilfov, Cluj și din diaspora. Aceștia au acuzat conducerea centrală că inventează „linii noi de divizare”.

