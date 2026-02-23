Live TV

USR cere Coaliției să deblocheze în Senat legea Drulă: „Este un proiect de lege susţinut inclusiv de către preşedintele țării”

USR
USR. Foto: Inquam Photos / George Călin

USR face apel, luni, la partidele din coaliţia de guvernare, să deblocheze în Senat legea Drulă, care transpune la nivel de lege referendumul bucureştenilor privind cheltuirea banilor la Capitală.

„Suntem în săptămânile care premerg legea bugetului de stat şi în continuare, noi, cei de la USR facem un apel public la colegii de coaliţie, la colegii pro-europeni. Avem legea Drulă, care transpune la nivel de lege referendumul bucureştenilor, care au spus limpede şi clar cum să fie cheltuite fondurile publice. Este un proiect de lege susţinut inclusiv de către preşedintele ţării, Nicuşor Dan. În aceste condiţii, a amâna această lege, a lăsa-o să treacă tacit peste un număr de zile, e o chestiune pe care noi nu o mai înţelegem”, a declarat senatorul USR, Ştefan Pălărie.

Pălărie a precizat că nu înţelege această tergiversare.

„Astăzi, la şedinţa de Birou Permanent, se cere supunerea pe ordinea de zi a acestui proiect de lege şi somarea, dacă doriţi, a preşedinţilor de comisii raportoare să dea drumul la lege, să o scoată din sertar”, a menţionat senatorul Ştefan Pălărie.

