Viceliderul deputaților USR Allen Coliban a anunțat, miercuri, că partidul reia demersurile pentru audierea șefului Serviciului de Protecție și Pază (SPP) Lucian Pahonțu în Comisiile de apărare ale Parlamentului. El a invocat cele mai recente investigații de presă și afirmațiile contradictorii apărute în spațiul public și a spus că informațiile trebuie verificate printr-un mecanism de control civil.

„Bună ziua. În lumina celor mai recente investigații de presă, dar și a unor afirmații contradictorii apărute în spațiul public, se reinițiază demersurile pentru aducerea în fața Comisiilor de Apărare a domnului Lucian Pahonțu. Considerăm că este absolut necesar ca informațiile care au apărut parte din investigațiile jurnalistice să fie subiect al unei anchete, al unei acțiuni de control civil, întrucât șeful SPP-ului este în această funcție de 21 de ani și există foarte multe semne de întrebare, foarte multe umbre cu privire la participarea sa la evenimentele din Revoluția din 1989 și Mineriada din anul 1990”, a declarat Allen Coliban, miercuri la Palatul Parlamentului.

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Politicianul a făcut referire și la poziția exprimată de Lucian Pahonțu în legătură cu informațiile apărute în spațiul public.

„Am remarcat și apărarea domnului Pahonțu. Avem cuvântul dumnealui împotriva a trei declarații olografe ale unor subordonați. Toate aceste lucruri reprezintă, pe de o parte, din perspectivă juridică, prezumpția sau posibilitatea unui fals în declarații; pe de altă parte, discutăm despre dimensiunea morală a calității acestui șef de serviciu secret din România, șeful SPP, care la Revoluție a fost implicat de cealaltă parte a baricadei de la Intercontinental”, a afirmat Coliban.

„Este datoria noastră să clarificăm aceste lucruri și acest lucru poate fi făcut prin control civil în Comisia de Apărare a Parlamentului. USR inițiază aceste demersuri și aceste demersuri ar trebui să fie transparente, audierile respective să aibă și o secțiune dedicată și deschisă presei, pentru că societatea românească are nevoie de răspunsuri pe aceste subiecte”, a adăugat viceliderul deputaților USR.

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Întrebările pe care USR vrea să le clarifice

Întrebat despre informațiile potrivit cărora Lucian Pahonțu nu ar fi depus declarația că nu a colaborat cu fosta Securitate, Allen Coliban a spus că solicitarea de audiere include mai multe întrebări.

„Am identificat mai multe semne de întrebare, mai multe întrebări la care domnul Pahonțu va trebui să răspundă. Dintre acestea, cele pe care le-am inclus în solicitare sunt:

Discrepanțele dintre punctul de vedere oficial transmis în 31 august și declarațiile olografe ale foștilor subordonați;

Poziționarea exactă a dispozitivului condus în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989 de către domnul Pahonțu, față de mărturiile care îl plasează la baricada de la Intercontinental;

Motivele pentru care declarația pe proprie răspundere privind poliția politică nu a fost depusă timp de 18 ani;

Modalitatea și temeiul legal al reangajării pe funcția de director SPP imediat după pensionare, precum și cumulul dintre pensia militară specială și salariul actual;

Totodată, lămurirea felului în care s-a ajuns la o pensie de 7.000 de euro în baza salariilor avute anterior;

În plus, dosarul în care s-a făcut verificarea la momentul numirii în 2005, în condițiile în care CNSAS spune că doar în 2008 a demarat procedura de verificare — o procedură care nu a fost încheiată nici astăzi, după 18 ani.

Toate aceste lucruri sunt necesare a fi clarificate pe acest subiect și este foarte important, cu atât mai mult cu cât vorbim despre șeful unui serviciu implicat în securitatea națională a României”, a declarat Coliban.

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Coliban: „S-ar impune o decizie unilaterală”

Allen Coliban consideră că informațiile apărute în spațiul public afectează imaginea sistemului de protejare a securității naționale și spune că Lucian Pahonțu ar trebui să ia o decizie.

„Eu cred că toate aceste semne de întrebare constituie o pată pe tot ce înseamnă sistemul de protejare a securității naționale. Cred că s-ar impune o decizie unilaterală, printr-un act de onoare din partea domnului Pahonțu, dar pe de altă parte avem datoria aceasta de a pune întrebări și de a obține răspunsuri. Cred că o parte dintre aceste răspunsuri vor fi utile și celor care îi fac evaluarea, în cazul de față, Președinția”, a spus viceliderul deputaților USR.

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O comisie parlamentară de anchetă a existat și în 2018

Nu este prima dată când activitatea lui Lucian Pahonțu ajunge în atenția Parlamentului. În februarie 2018, Camera Deputaților și Senatul au votat înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind activitatea directorului SPP și modul în care acesta ar fi putut implica instituția în activități care depășeau cadrul legal.

În contextul noilor acuzații, Pahonțu a respins public informațiile privind presupusa sa implicare în reprimarea Revoluției din 1989 și a Mineriadei din 1990. Șeful SPP a calificat acuzațiile drept „neadevărate și lipsite de fundament” și a susținut că nu a participat la violențele împotriva manifestanților.

Editor : Ana Petrescu