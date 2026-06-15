Veştea, întrebat dacă va fi dat afară din PNL: „Nu s-a întâmplat nicăieri în lume ca un partid să-şi excludă premierul”

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat luni, la Observator, întrebat despre o posibilă excludere din PNL, că „nu s-a întâmplat nicăieri în lume ca un partid să-şi excludă premierul”.

„Nu cred că astăzi ar trebui să fie o temă pe care cineva ar trebui să o abordeze, fiindcă România are nevoie de alte lucruri şi ar trebui să ne raportăm la România, nu la Adrian Veştea, care, cu bune, cu rele, de-a lungul timpului a făcut foarte multe lucruri în PNL şi o face şi în continuare.

Le-am spus-o colegilor mei că, indiferent de decizia pe care o vor lua, eu rămân un liberal, fiindcă sunt un liberal vechi şi nu m-am gândit niciodată că voi pleca din PNL. Dacă vor avea o altă opţiune, este decizia lor, dar eu în continuare voi rămâne liberal. Nu s-a întâmplat nicăieri în lume ca un partid să-şi excludă premierul”, a declarat Veștea.

El a mai afirmat că se bazează pe sprijinul colegilor săi în ceea ce priveşte învestirea Guvernului pe care îl va propune, dar că nu va face public numărul parlamentarilor pe votul cărora se bazează.

„Sunt foarte multe persoane care s-au prezentat, iar ieri au avut postări şi au manifestat public intenţia lor de a vota într-un anumit fel, dar cred că este moral, cel puţin din partea mea, până în momentul în care va exista învestirea acestui guvern, votul pentru învestirea lui, să păstrez decenţa şi să îi las să se manifeste, poate să fie un număr mult mai mare, poate alţii se vor emoţiona între timp, dar eu am toată convingerea că, făcând un apel la luciditate şi la a găsi o soluţie constructivă, cred că vom putea investi acest guvern şi ar fi normal ca Partidul Naţional Liberal să fie în primul şi în primul rând alături de un coleg de-al lor care timp de 30 de ani a fost în Partidul Naţional Liberal şi a ocupat diverse funcţii şi care de fiecare dată a câştigat uninominal poziţia”, a mai spus Veștea.

Reamintim că liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican, a cerut, în şedinţa PNL, convocarea Congresului extraordinar şi ca orice membru PNL care acceptă o funcţie ministerială, fără acordul conducerii, să fie exclus din partid, au precizat surse liberale.

El a afirmat că ce a făcut Adrian Veştea, acceptând să fie premier desemnat, este „încă un cui bătut în sicriul partidului”.

Buican a mai propus ca în cazul în care PNL va mai forma un guvern, propunerea de premier să fie Ilie Bolojan.

„Suntem luați de proști. Domnule președinte, eu nu mai vin la următoarea ședință ca să mai votez încă o dată să nu mai facem guvern cu PSD. De câte ori? Poate înțeleg și colegii, cei zece și cei cinci, care o dată votează într-un fel, o dată votează altfel”, s-a plâns acesta.

Editor : C.L.B.