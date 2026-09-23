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Exclusiv Victor Ponta nu-i dă șanse lui Siegfried Mureșan să treacă de Parlament: „Cred că nici el nu vrea să fie votat”

Ema Stoica Data publicării:
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Victor Ponta Foto: Digi24
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Din articol
Ponta îl așteaptă pe Mureșan la discuții „Pe cei care te susțin, ce rost are să-i convingi?” Ponta: Problema lui Mureșan nu este doar votul de învestitură

Victor Ponta spune că este dispus să discute cu premierul desemnat Siegfried Mureșan, dacă acesta va solicita sprijinul grupului Uniți pentru România, însă nu crede că acesta va obține voturile necesare pentru învestirea Guvernului. Prezent la interviurile Digi24.ro, fostul premier susține chiar că Siegfried Mureșan însuși nu și-ar dori ca Executivul pe care îl propune să treacă de Parlament.

„Eu cred că nici domnul Siegfried Mureșan nu vrea să fie votat”, a declarat Victor Ponta. El spune că actuala procedură pentru formarea Guvernului reprezintă o pierdere de timp și că premierul desemnat ar trebui să discute inclusiv cu formațiunile care nu îi susțin în mod automat candidatura.

„Eu cred că nici domnul Siegfried Mureșan nu vrea să treacă”, a mai spus Ponta.

Ponta îl așteaptă pe Mureșan la discuții

Victor Ponta afirmă că grupul Uniți pentru România nu a fost contactat până în acest moment de Siegfried Mureșan, deși voturile formațiunii ar putea fi relevante în calculul pentru învestirea unui nou guvern.

„Liderul nostru de grup, domnul Chiriță, a spus foarte clar când a fost întrebat de colegii dumneavoastră: «Domnule, discutați cu Siegfried Mureșan?» Bineînțeles că discutăm. Dacă ne va căuta, nu ne-a căutat până în acest moment”, a spus Ponta.

Fostul premier susține că formațiunea sa este dispusă să poarte discuții cu premierul desemnat, în cazul în care acesta va solicita o întâlnire.

„Nu ne-a căutat, dar dacă ne caută, e binevenit la Grupul Uniți pentru România”, a afirmat Victor Ponta.

Ponta spune că, în cazul unui politician care încearcă să formeze un guvern, dialogul cu formațiunile care nu îl susțin este esențial.

„Eu cred foarte tare că, în cazul nostru, al oamenilor politici, dialogul e o obligație, nu este o opțiune. Eu sunt obligat să discut cu cel mai mare adversar”, a spus Ponta.

„Pe cei care te susțin, ce rost are să-i convingi?”

Fostul premier critică strategia actuală de negociere a lui Siegfried Mureșan și susține că premierul desemnat ar trebui să se concentreze asupra formațiunilor de la care nu are voturile asigurate.

„Văd că premierul desemnat, domnul Mureșan, tot face consultări cu grupul PNL și USR. Păi, ei te susțin”, a spus Ponta.

„Eu m-am dus la cei care știam că nu mă susțin, să încerc să-i conving cumva. Pe cei care te susțin, ce rost are să-i convingi?”, a adăugat fostul premier.

În opinia lui Ponta, actualele negocieri seamănă cu „o piesă de teatru pe care toată lumea știe finalul”, iar întrebarea este de ce procedura durează atât de mult.

Ponta: Problema lui Mureșan nu este doar votul de învestitură

Victor Ponta susține că, în cazul în care Guvernul Mureșan ar reuși să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestire, problema majoră ar apărea ulterior, la votarea proiectelor importante în Parlament.

„Problema e reală. Nu e să ai doar voturi la investitură. Problema adevărată este: ai voturi pentru niște lucruri importante?”, a spus Ponta.

Fostul premier enumeră printre acestea rectificarea bugetară, bugetul pentru 2027 și cadrul legislativ pentru eventuale alegeri anticipate.

Siegfried Mureșan și-a prezentat miercuri liniile mari din programul de guvernare, printre care indexarea pensiilor și salariilor, dar și o reducere a cotei de TVA. Până la publicarea acestui articol, premierul desemnat nu a mers însă la negocieri cu alte grupuri parlamentare în afara formațiunilor care și-au exprimat deja susținerea pentru formarea Guvernului.

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