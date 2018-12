Viorica Dăncilă, anunț despre o OUG pentru amnistie şi graţiere

Premierul Viorica Dăncilă a exclus, joi, posibilitatea ca Guvernul să dea o ordonanţă de urgenţă pe amnistie şi graţiere până la sfârşitul anului. Ea a repetat că pe masa Guvernului nu există o astfel de ordonanţă şi nici nu a discutat cu nimeni din partid pe această temă. Nu a putut, însă, da un răspuns tranşant dacă se va discuta sau nu pe această temă în şedinţa CEx din 16 decembrie.

„În calitate de prim-ministru nu am un act normativ care să prevadă aşa ceva (amnistia şi graţierea - n.r.), nu am avut o discuţie, deci nu pot să prevăd... Eu cred că... nu ştiu dacă se impune o discuţie, deci nu pot să ştiu ce se va discuta în Comitetul Executiv”, a spus Viorica Dăncilă, asaltată de întrebările jurnaliștilor pe tema posibilității unei OUG pe amnistie și grațiere.

Întrebată dacă personal consideră oportună o ordonanţă pe amnistie şi graţiere, Viorica Dăncilă a evitat un răspuns tranșant, dar a spus că în partid fiecare poate să îşi spună opinia.

„Eu vă spun că nu se dă acum nicio ordonanţă”, a repetat ea.

Întrebată până când nu se va da o astfel de ordonanță, Viorica Dăncilă a replicat: „Păi pot să vă spun eu ce se întâmplă peste doi ani, peste trei ani, peste un an? Eu v-am spus că nu am avut nicio discuţie, am văzut opiniile colegilor din PSD, fiecare este liber să-şi spună opinia, eu nu am avut nicio discuţie pe acest lucru”.

Premierul a fost întrebat și dacă subiectul OUG va fi discutat în CEx. „În CEx fiecare îşi va spune punctul de vedere, nu pot eu să prevăd ce problemă va ridica un membru al CEx-ului. Eu v-am spus că nu am pe masă acest act normativ, nu am discutat cu nimeni despre aministie şi graţiere”, a mai spus Dăncilă.

G4media, care citează surse sub acoperirea anonimatului, a scris, joi, că liderii social-democrați iau în calcul ca Executivul să adopte pe 19 decembrie ordonanța de urgență privind amnistia și grațierea. Aceasta deși, oficial, atât premierul Viorica Dăncilă, cât și președintele PSD, Liviu Dragnea, au negat că un astfel de act normativ ar fi pe agenda imediată. Detalii, aici.

