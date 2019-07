Viorica Dăncilă face precizări, după ce a fost întâmpinată de protestatari la Sibiu: „Nu îmi este teamă”

Premierul Viorica Dăncilă precizează că, la Sibiu, unde a fost așteptată sâmbătă de 20 de protestatari, a intrat pe intrarea principală a clădirii în care s-a ales conducerea locală a social-democraților: „Acolo era intrarea principală, pe partea laterală au stat cei care au manifestat”.

Viorica Dăncilă a ținut să precizeze, sâmbătă seara, la Sibiu, că a văzut în spațiul public informația potrivit căreia a intrat pe o intrare laterală în clădire, pentru că i-a fost teamă deoarece erau 20 de persoane care protestau.

„Nu, am intrat pe intrarea principală, acolo era intrarea principală, pe partea laterală au stat cei care au manifestat. Să știți că am avut o dorință de dialog și am întrebat dacă vor ceva, dacă vor să vorbească, să solicite ceva. Nu au vrut nimic. Ca de obicei, au fost câteva persoane care s-au obișnuit și care cred că jignirile sau care țipă mai tare este constructiv pentru această țară și pentru acest județ. Eu știu că aici, la Sibiu, sunt oameni onești, pașnici, care preferă dialogul, oameni pe care îi apreciez foarte mult și cred că astfel de manifestări nu fac bine județului respectiv. În România trebuie să aducem normalitate. O bătălie politică trebuie să fie pe proiecte, pe argumente, dar în același timp trebuie să dăm dovadă de respect, pentru că respectul impune respect. Revin, nu mi-a fost teamă, nu îmi este teamă, nu am să fac niciun pas înapoi pentru că cineva țipă sau pentru că cineva jignește”, a declarat premierul Viorica Dăncilă, citată de Mediafax.

Viorica Dăncilă, în fieful lui Iohannis și Barna: Le urez succes!

Ea a mai declarat că la Sibiu e o luptă mare la prezidențiale, dat fiind că din acest județ sunt și Klaus Iohannis, și candidatul USR Dan Barna. Liderul PSD spune însă că are încredere în organizația locală și crede la Sibiu PSD va avea un rezultat bun la alegerile prezidențiale. „Plec încrezătoare de aici de la Sibiu. La Sibiu e o luptă foarte mare, știm că de la Sibiu e și domnul președinte Iohannis, dar și candidatul USR, domnul Dan Barna. Eu sunt convinsă că organizația de aici va obține un rezultat bun la alegerile prezidențiale”.

Președintele PSD le-a urat succes candidaților Barna și Iohannis. Întrebată dacă le urează succes în calitate de contracandidat sau de premier, Dăncilă a răspuns, râzând: „De premier”, menționează Mediafax.

Liderii organizațiilor locale PSD cu rezultate proaste la alegeri să plece!

Pe de altă parte, Viorica Dăncilă a spus că fiecare organizaţie din ţară va avea de obţinut un scor la alegerile prezidenţiale, scor care urmează să fie fixat, dar în caz contrar, liderii locali vor trebui să demisioneze după alegeri.

Întrebată dacă organizaţiile locale vor avea fixată o ţintă pentru alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă a răspuns: „Da. Încă nu am stabilit procentul pentru fiecare organizaţie, dar acest lucru este este un act de normalitate. Atunci când eşti ales, îţi asumi o responsabilitate. Şi cred că această responsabilitate trebuie să şi-o asume fiecare organizaţie, pentru că nu putem obţine victoria pe care ne-o dorim dacă nu vom avea o implicare a tuturor organizaţiilor. Fiecare organizaţie judeţeană va avea un target, îşi va asuma acest target, pentru că aşa cum preşedintele partidului, conducerea partidului, îşi asumă anumite lucruri, această asumare trebuie să meargă până la nivelul fiecărei comunităţi”, a explicat Viorica Dăncilă, citată de Agerpres.



Întrebată ce se va întâmpla cu liderii care nu-și vor atinge obiectivul fixat, Dăncilă a precizat că „în mod normal, trebuie să îşi dea demisia. Atunci când îţi asumi un lucru, trebuie să-l duci la bun sfârşit”, a adăugat preşedintele PSD.