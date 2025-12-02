Povestea fotbalistei românce devenită călugăriță, care a dirijat traficul la Roma. „Important era ca lumea să mă asculte”

O călugăriță de origine română a devenit virală în Italia după ce a fost filmată dirijând traficul în centrul Romei. Sora Emilia Jitaru, fost jucătoare a naționalei de fotbal feminin a României și în prezent voluntar la un spital pediatric, a intervenit rapid pentru a ajuta o mașină cu un copil bolnav să înainteze prin ambuteiajul care blocase strada. Cu gesturi ferme, dar calme, a reușit să fluidizeze circulația într-un oraș cunoscut pentru haosul său rutier. Gestul ei a atras admirația șoferilor, a trecătorilor și a presei italiene. Toți aceștia au descris scena ca pe un moment de umanitate și bun simț. Sora Emilia Jitaru a spus la Digi24 că a făcut acest gest din datorie civică.





„Veneam de la Bambino Gesu, de la spital, cu un băiețel care a făcut tratament, și când am ajuns pe această stradă am văzut totul blocat. M-am tras la dreapta cu mașina și m-am uitat; lumea, lumea înjura, claxoanele sunau, era o dezordine totală deoarece un domn a parcat foarte rău mașina pe dreapta și autobuzul nu putea să treacă. Atunci am coborât din mașină, am spus acestui copil: uite, acum eu fac pe polițista de la circulație. Copilul a început să râdă și a zis: cum faci? Uite, uită-te la la mine cum fac. Am intervenit imediat, am zis oamenilor să meargă, să dea în sparte, cei din dreapta să rămână pe loc și cei din stânga să treacă. A fost ceva foarte rapid, pentru că a fost o datorie civică”, a povestit călugărița.

„Eu am simțit să ajut în acel moment traficul, pentru că de fiecare dată la acea oră la Roma, pe această stradă, ori o mașină, ori un autobuz blochează traficul. Pentru mine a fost ceva foarte normal”, a adăugat ea.

„Important era ca lumea să mă asculte și să facă ceea ce ce le spuneam, altfel trebuia să rămânem în trafic încă o jumătate de oră. Eram deja de un un sfert de oră în trafic și a fost ceva foarte rapid”, a mai spus sora Emilia.

Ea a povestit la Digi24 că joacă în continuare fotbal, la echipa națională a surorilor din Italia.

„Suntem 24 de congregații și jucăm fotbal în scop social. Am avut ultimul meci vinerea trecută, la Milano. Am jucat ca să deschidem o asociație pentru a combate violența împotriva femeilor, a spus călugărița.

Emilia Jitaru s-a născut în România, într-o familie de pompieri și asistente medicale. A început să joace fotbal feminin de performanță pentru FCM Bacău la vârsta de 16 ani și a petrecut un an în echipa națională. La acea vreme, își ținea părul strâns la spate în semn de omagiu pentru idolul său, atacantul italian Roberto Baggio, cunoscut și sub numele de „Coada Divină”.

A studiat dreptul și avea un iubit, dar a depus jurământul în Italia după ce un prieten din România a dus-o la slujbă.

Jitaru și-a tuns părul și a renunțat la ghete, dar nu a uitat complet fotbalul. În 2012, a fondat The Three Archangels, o academie de fotbal din Livorno pentru copii care nu erau considerați suficient de talentați pentru a juca în echipele cluburilor lor.

Una dintre amintirile ei cele mai dragi este participarea la o audiență cu Papa Francisc în 2022, în timpul căreia își amintește că pontiful a lăudat echipa de călugărițe pentru evanghelizarea prin sport.

