Prefectul Capitalei, Alexandra Văcaru, a declarat joi că a încercat să ia legătura încă de miercuri cu primarul general Nicușor Dan, având informații despre greva STB care se pregătea pentru această dimineață, însă edilul Capitalei i-a răspuns la telefon abia azi-dimineață.

„Telefonic, am reușit să iau legătura doar în această dimineață, după ora 6.00, cu domnul primar general. Am încercat și în cursul serii (de miercuri - n.r.) să-l sun pe domnul primar. Aveam semnale (despre greva de joi - n.r.), am discutat cu diverse autorități încă din cursul serii, domnul primar general nu mi-a răspuns aseară, mi-a răspuns după ora 6.00 dimineața”, a declarat prefectul Alexandra Văcaru joi într-o conferință de presă, la câteva ore după declanșarea grevei STB.

Ea a mai precizat că a vorbit joi dimineață cu primarul Nicușor Dan, dar nu a precizat care au fost concluziile discuției.

Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele din București nu circulă joi, după ce șoferii STB au intrat în grevă. Ei cer salarii mărite, condiții mai bune de muncă și demisia dierctorului general. Mii de oameni, care au plecat de acasă la prima oră, au rămas blocați în stațiile în care mijloacele de transport nu au mai ajuns. Conducerea companiei a cerut în instanță suspendarea acțiunii de protest.

Primarul Nicușor Dan a declarat joi că nu este o grevă spontană, ci o acțiune orchestrată de sindicat. Primarul general l-a acuzat în mod direct pe liderul Vasile Petrariu și a spus că are dovezi contra lui și va depune plângeri penale.

