Premierul Ilie Bolojan: Pregătim o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că luni a avut o şedinţă de lucru cu colegi din mai multe ministere în vederea pregătirii unei noi cereri de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR, cerere care ar urma să fie depusă până la finalul lunii noiembrie.

„Am avut azi o şedinţă cu colegii din mai multe ministere pentru a pregăti o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR. Ne propunem să o depunem până la finalul lunii, obiectiv pentru care trebuie să avem îndeplinite 60 de condiţii (jaloane). Cele mai multe sunt deja îndeplinite. Sunt în faza finală de realizare restul jaloanelor la Sănătate, Mediu, Energie, Transporturi, guvernanţa companiilor de stat. În următoarele două săptămâni şi aceste condiţii vor fi definitivate în şedinţele de guvern”, a scris Bolojan, luni seară, pe pagina sa de Facebook.

Banii vor finanţa lucrări de infrastructură mare, spitale, şcoli în curs de reabilitare, a precizat premierul.

Editor : Sebastian Eduard