Președintele ANPC despre Blue Air: Înțeleg că noi suntem vinovați. Mi-au spus că vor să iasă de pe piață și să vină cu o companie nouă

Este haos pe Aeroportul Otopeni după ce compania Blue Air a anunțat că suspendă toate zborurile până luni după ce i-au fost blocate conturile. Sute de pasageri au rămas blocați în terminalul de plecări din Aeroportul Otopeni, așa cum arată imaginile trimise de telespectatorii Digi24.

Teodora Tompea, jurnalist Digi24: Discutăm cu Horia Constinescu, președintele ANPC, pentru că în vară a existat din partea ANPC o sancțiune la adresa Blue Air. Ce s-a întâmplat mai exact în vară, pentru că a fost o amendă, după care mai apoi compania spune că a fost nevoită să își restrângă activitatea și i-a îndemnat pe angajați să își ia concediu fără plată. O amendă de două milioane de euro, pentru anularea a peste 11.000 de zboruri între 30 aprilie 2021 – 30 aprilie 2022.

Horia Constantinescu, președinte ANPC: Să înțeleg că dânșii, în secret, au achitat amenda, pentru că nouă ne apare ca nefiind achitată, ci doar contestată sancțiunea aplicată. Deci, nu înțeleg de ce invocă aplicarea acesteia raportată, nu știu, la achitarea salariilor, sau achitarea facturilor către furnizorii a diverse produse sau servicii.

Din informațiile noastre, dânșii nu au mai achitat în ultima perioadă facturile de kerosen. Asta ne spune parte dintre angajații domniilor lor, cei care se consideră și ei vătămați alături de cei 73 de mii de consumatori.

La acest moment, putem să vă spunem, în varianta cea mai oficială cu putință, că în această săptămână am lansat o nouă invitație către cei de la Blue Air, pentru a verifica respectarea măsurilor. Or, iată, că ce invocă dânșii, că din cauza avertizărilor făcute de noi în sensul recomandării de a-și evalua bine condițiile de transport, și aici mă refer la consumatori, iată că totuși aeronavele par pline, dar dânșii nu mai au capacitatea de a duce la bun sfârșit ceea ce au promis consumatorilor, în sensul executării curselor aeriene.

Mai mult decât atât, înțeleg că și la acest moment, suntem noi cei vinovați pentru situația dânșilor, cu toate că la întâlnirea pe care am avut-o, lucru transmis mass-media, reprezentantul lor ne-a spus că iau în calcul să părăsească piața cu această companie, pentru a redeschide o altă companie în toamnă.

Iată, că suntem în septembrie și se pare lucrurile se îndeplinesc.

Ori eu sunt profetul activității companiilor aeriene, ori, iată, că ceea ce ne-a spus dânsul, și aici mă refer la domnul Năstase, se confirmă.

Teodora Tompea: Practic ce trebuia? Prin decizia pe care eu am menționat-o, compania ar fi fost obligată să returneze clienților banii în maximum 10 zile, pentru toate zborurile anulate, pentru 11.000 de zboruri, da? Asta trebuia să se întâmple.

Horia Constantinescu: Este adevărat. Cred că amenda era cea mai mică din întreaga sumă pe care dânșii ar fi trebuit să o pună la dispoziția consumatorilor. Ne-au răspuns, de unde promiseseră că vor majora suma zilnică, ne-au răspuns la un moment dat, printr-o altă adresă, că rămân totuși la suma de 15.000 de euro pe zi. Nici aceea nu știm dacă a fost sau nu respectată, urma să vedem și să putem analiza acesta lucru la momentul la care se vor prezenta, dacă se vor prezenta, la invitația lansată de autoritatea noastră.

Teodora Tompea: Și mă întorc la ceea ce ați menționat mai devreme și ați spus și acum câteva luni, o acuzație la adresa celor de la Blue Air că ar vrea să iasă de pe piață, și că tot ce fac acum este că trag de timp pentru a nu da acești bani înapoi clienților?

Horia Constantinescu: Tocmai am spus mai devreme. Da, dânsul ne-a informat, și mă refer la reprezentantul acestei companii. Ne-a informat în prezența mai multor colegi, eram și eu de față, când ne-a spus că ei iau inclusiv în calcul părăsirea pieții cu această companie și redeschiderea uneia noi. Nu-mi aduc aminte, era ceva cu „Jet”, n-am reținut numele exact. Dar, iată că lucrurile se apropie de un deznodământ cumva predictibil.

Teodora Tompea: Dar le-ați propus celor de la Blue Air și o variantă prin care sumele să fie transformate în acțiuni Blue Air?

Horia Constantinescu: La un moment dat am avut această discuție.

Teodora Tompea: Cum arăta această variantă, pe scurt, vă rog.

Horia Constantinescu: Această variantă era spre analiză, în condițiile în care puteau dovedi că aceste acțiuni au și bonitatea estimată, pentru că a pune pe masa consumatorilor hârtii colorate, cu siguranță nu era o soluție. Or, la momentul celei de-a doua întâlniri cu reprezentanții companiei, aceștia ne-au spus că sunt într-o situație financiară precară. Și cu siguranță am respins la acel moment acea idee, pentru că atât timp cât nu puteau pune pe masă ceva fezabil, predictibil, cu posibilitatea, nu știu, utilizării, sau comercializării acestor acțiuni la un moment, dacă acest lucru ar fi fost decis de către consumatori, nu puteam pune pe masa acestora și într-un număr atât de mare o astfel de soluție, atât timp cât am fi fost părtași, iată, la neachitatea facturilor la cherosen.

Teodora Tompea: Tot în iulie, când se desfășurau aceste discuții pe care dumneavoastră le relatați, Blue Air acuză ANPC de abuz în serviciu. Ați mai discutat cu ei, s-a mai adresat Blue Air instituției dumneavoastră?

Horia Constantinescu: Nu cred că puteau depune plângerea de abuz în serviciu la instituția noastră. Dacă au făcut-o...

Teodora Tompea: Dacă s-au mai adresat în vreun fel la dumneavoastră?

Horia Constantinescu: Nu, absolut nimic. După ce au ieșit în presă cu tot felul de petarde, și anume că eu aș fi cerut între 10 și 20 la sută șpagă, directorului general i-aș fi cerut ceasul de la mână... eu nu știu în ce cartier al Bucureștiului a crescut cel care ne acuză de astfel de lucruri, dar nu se întâmplă într-o intituție publică așa ceva. Dânșii își doreau doar distragerea atenției de la situația reală a companiei, care iată, astăzi este în fața consumatorului și a opiniei publice în varianta pe care noi o prezentam la acel moment.

Editor : Liviu Cojan