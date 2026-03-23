Primarul unui municipiu nu vrea interzicerea totală a sălilor de jocuri de noroc: „Nu iau niciodată exemplu de la Slatina”

Primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, spune că nu este de acord cu interzicerea totală a sălilor de jocuri de noroc în municipiu, propunerea lui fiind o variantă de mijloc, care „să împace şi capra şi varza”.

Conducerea municipalităţii a organizat luni seara o dezbatere publică pentru a decide ce vor face cu cazinourile din oraş, participanţi fiind atât locuitorii oraşului, cât şi reprezentanţii industriei jocurilor de noroc.

„Orice decizie tranşantă nu face bine nimănui. De aceea, după consultarea dumneavoastră, vom lua o decizie în aşa fel încât să fie împăcate, pe cât posibil, ambele părţi. (...) Legiutorul nu a spus albă sau neagră. Legiutorul a spus că prima oară trebuie să dăm în 60 de zile o hotărâre de consiliu local prin care spunem acceptăm pe teritoriul municipiului jocuri sau nu acceptăm. Etapa a doua, cea mai importantă, este atunci când aprobi regulamentul şi când stabileşti zonele în care pot să se desfăşoare aceste jocuri de noroc. Aici vom regla situaţia. Pentru că principiul este prima oară trebuie să aprobi că pot să se desfăşoare, iar după aceea să vedem locaţiile unde se desfăşoară, pentru că locaţii cum sunt cele din centru cu siguranţă vă spun din start că nu voi aproba, că nu este o reclamaţie. Sunt sute de reclamaţii şi atunci trebuie să vedem”, a afirmat edilul şef al Râmnicului.

Gutău a precizat că în propunerea pe care o va prezenta consilierilor locali spre aprobare va ţine cont de părerile locuitorilor oraşului, dar şi de impactul economic şi social pe care l-ar crea o eventuală interzicere totală a jocurilor de noroc în oraş, afirmând totodată cât se poate de clar că nu va urma modelul Slatina.

„Veţi vedea un regulament cum nu aţi mai văzut. Toată lumea dă exemplul Slatinei. Eu nu o să iau niciodată exemplu de la Slatina pentru Vâlcea. Eu merg către Sibiu, către Cluj, care sunt oraşe care s-au dezvoltat şi oraşe care ştiu. Eu ştiu că îmi fac treaba aşa cum trebuie, dar în acelaşi timp sunt pus într-o situaţie extraordinar de delicată şi mă gândesc şi la zecile, sutele de locuri de muncă şi mă gândesc şi la cetăţeni. Deci trebuie să facem în aşa fel şi eu sunt convins că prin proiectul pe care-l vom face vom rezolva în mare parte. Nu o să fiţi mulţumiţi toţi, dar 80% cu siguranţă veţi fi mulţumiţi. Şi cetăţeni şi cei care lucraţi în acest domeniu. Trebuie să ne gândim la locurile de muncă, trebuie să ne gândim la spaţiile care rămân goale şi în acelaşi timp trebuie să ne gândim şi la copii, trebuie să ne gândim la locatari”, a mai spus el.

Mulţi cetăţeni s-au declarat nemulţumiţi de amplasamentele sălilor de jocuri de noroc

Mulţi dintre cetăţenii prezenţi la dezbatere s-au declarat nemulţumiţi de amplasamentele sălilor de jocuri de noroc şi au cerut cel puţin limitarea programului acestora până la ora 23:00, mai ales în cazul cazinourilor de la parterul blocurilor.

„Programul este non-stop. Am sală de jocuri sub mine, la bloc. Mă culc şi eu ca omul, iar la 12 noaptea aud cum se jură unii pe mamă, pe copii, că-l taie p-ăla, că a pierdut banii, că l-a nenorocit. Diverse. A doua zi, la fel. Plus că se bea în acele locaţii. Nu se vinde, e la protocol. Băutură cât vrei! La blocuri, vă rog programul ca la restaurante - ora 23:00, ca să doarmă şi locatarii. Să se ceară aprobarea de la asociaţia de proprietari. Deci, asta e o mare problemă a locatarilor. Că nu ne interesează dacă vor oamenii să-şi piardă banii. Fiecare este liber să-şi piardă banii cum vrea el”, a spus locatarul unui bloc din cartierul Nord.

Un elev prezent la dezbatere a adus în discuţie şi problema accesului minorilor în sălile de jocuri de noroc, însă reprezentanţii cazinourilor au respins astfel de acuzaţii afirmând că „niciun angajat nu-şi asumă să lase minori în sala de jocuri”.

Potrivit analizei realizată de conducerea Primăriei, în prezent în Râmnicu Vâlcea sunt în jur de 27 de puncte de lucru, în care se regăsesc 900 de aparate de jocuri de noroc. Municipalitatea nu a analizat însă până acum contribuţia pe care o au acestea în bugetul local. 

Top Citite
Angela Similea
1
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
2
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
soldați din armata finlandeză
4
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Scumpire caburanti
5
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
Te-ar putea interesa și:
jocuri de noroc
Slatina interzice jocurile de noroc, cu excepția Loteriei Române. Aproximativ 90 de săli și agenții vor fi închise în următorul an
N17 ALUNECARI SLATINA VO 130326_00435
Pericol la Slatina: alunecarea de teren continuă să avanseze. Autoritățile iau în calcul noi evacuări
jocuri de noroc
Încă un oraș vrea să interzică păcănelele. Ideea aparține mai multor consilideri locali. Primar: „Cred că este o inițiativă pripită”
mario de mezzo
Dialog halucinant între doi lideri locali din județul Olt: Primarul din Slatina îl acuză pe viceprimarul din Corabia că l-a sunat beat
pacanele pariuri jocuri de noroc
Un important oraș din România ar putea muta sălile de jocuri de noroc în zone industriale. „Să-și desfășoare activitatea de Las Vegas”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Liberalii cer o „atitudine responsabilă” de la PSD: „Dacă provoacă o...
USR
USR rămâne în Guvern, dar atenționează PSD: „Nu vom gira derapaje...
Alexandru Nazare la sedinta de guvern, cu mapa in mana
Miruță, despre tensiunile din Coaliție: Nazare ne ruga să nu ne mai...
pompa de alimentare cu combustibil
DOCUMENT. Ministerul Energiei a publicat proiectul de ordonanță...
