Primarul unui municipiu nu vrea interzicerea totală a sălilor de jocuri de noroc: „Nu iau niciodată exemplu de la Slatina”

Primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, spune că nu este de acord cu interzicerea totală a sălilor de jocuri de noroc în municipiu, propunerea lui fiind o variantă de mijloc, care „să împace şi capra şi varza”.

Conducerea municipalităţii a organizat luni seara o dezbatere publică pentru a decide ce vor face cu cazinourile din oraş, participanţi fiind atât locuitorii oraşului, cât şi reprezentanţii industriei jocurilor de noroc.

„Orice decizie tranşantă nu face bine nimănui. De aceea, după consultarea dumneavoastră, vom lua o decizie în aşa fel încât să fie împăcate, pe cât posibil, ambele părţi. (...) Legiutorul nu a spus albă sau neagră. Legiutorul a spus că prima oară trebuie să dăm în 60 de zile o hotărâre de consiliu local prin care spunem acceptăm pe teritoriul municipiului jocuri sau nu acceptăm. Etapa a doua, cea mai importantă, este atunci când aprobi regulamentul şi când stabileşti zonele în care pot să se desfăşoare aceste jocuri de noroc. Aici vom regla situaţia. Pentru că principiul este prima oară trebuie să aprobi că pot să se desfăşoare, iar după aceea să vedem locaţiile unde se desfăşoară, pentru că locaţii cum sunt cele din centru cu siguranţă vă spun din start că nu voi aproba, că nu este o reclamaţie. Sunt sute de reclamaţii şi atunci trebuie să vedem”, a afirmat edilul şef al Râmnicului.

Gutău a precizat că în propunerea pe care o va prezenta consilierilor locali spre aprobare va ţine cont de părerile locuitorilor oraşului, dar şi de impactul economic şi social pe care l-ar crea o eventuală interzicere totală a jocurilor de noroc în oraş, afirmând totodată cât se poate de clar că nu va urma modelul Slatina.

„Veţi vedea un regulament cum nu aţi mai văzut. Toată lumea dă exemplul Slatinei. Eu nu o să iau niciodată exemplu de la Slatina pentru Vâlcea. Eu merg către Sibiu, către Cluj, care sunt oraşe care s-au dezvoltat şi oraşe care ştiu. Eu ştiu că îmi fac treaba aşa cum trebuie, dar în acelaşi timp sunt pus într-o situaţie extraordinar de delicată şi mă gândesc şi la zecile, sutele de locuri de muncă şi mă gândesc şi la cetăţeni. Deci trebuie să facem în aşa fel şi eu sunt convins că prin proiectul pe care-l vom face vom rezolva în mare parte. Nu o să fiţi mulţumiţi toţi, dar 80% cu siguranţă veţi fi mulţumiţi. Şi cetăţeni şi cei care lucraţi în acest domeniu. Trebuie să ne gândim la locurile de muncă, trebuie să ne gândim la spaţiile care rămân goale şi în acelaşi timp trebuie să ne gândim şi la copii, trebuie să ne gândim la locatari”, a mai spus el.

Mulţi cetăţeni s-au declarat nemulţumiţi de amplasamentele sălilor de jocuri de noroc

Mulţi dintre cetăţenii prezenţi la dezbatere s-au declarat nemulţumiţi de amplasamentele sălilor de jocuri de noroc şi au cerut cel puţin limitarea programului acestora până la ora 23:00, mai ales în cazul cazinourilor de la parterul blocurilor.

„Programul este non-stop. Am sală de jocuri sub mine, la bloc. Mă culc şi eu ca omul, iar la 12 noaptea aud cum se jură unii pe mamă, pe copii, că-l taie p-ăla, că a pierdut banii, că l-a nenorocit. Diverse. A doua zi, la fel. Plus că se bea în acele locaţii. Nu se vinde, e la protocol. Băutură cât vrei! La blocuri, vă rog programul ca la restaurante - ora 23:00, ca să doarmă şi locatarii. Să se ceară aprobarea de la asociaţia de proprietari. Deci, asta e o mare problemă a locatarilor. Că nu ne interesează dacă vor oamenii să-şi piardă banii. Fiecare este liber să-şi piardă banii cum vrea el”, a spus locatarul unui bloc din cartierul Nord.

Un elev prezent la dezbatere a adus în discuţie şi problema accesului minorilor în sălile de jocuri de noroc, însă reprezentanţii cazinourilor au respins astfel de acuzaţii afirmând că „niciun angajat nu-şi asumă să lase minori în sala de jocuri”.

Potrivit analizei realizată de conducerea Primăriei, în prezent în Râmnicu Vâlcea sunt în jur de 27 de puncte de lucru, în care se regăsesc 900 de aparate de jocuri de noroc. Municipalitatea nu a analizat însă până acum contribuţia pe care o au acestea în bugetul local.

