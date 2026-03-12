Încă un oraș din România vrea să interzică jocurile de noroc. Este vorba despre Lugoj, iar proiectul a fost pus deja în transparență publică. Dacă va trece de votul consiliului local, toate sălile de jocuri de noroc din oraș ar putea fi eliminate. „Cred că este o inițiativă pripită”, e de părere, însă, primarul. Potrivit statisticilor, cel puțin 100.000 de români se confruntă cu dependența de jocuri de noroc, iar un adolescent din 4 a încercat să joace cel puțin o dată.

Inițiativa aparține mai multor consilieri locali din Lugoj. Proiectul se află în prezent în transparență decizională, iar locuitorii orașului pot trimite propuneri sau amendamente până în data de 17 martie.

„Ar trebui tot să se desființeze, mai ales jocurile de noroc, că uite, copiii noștri, acolo se duc. Sunt copii de 18, 17 ani”, spune o localnică.

„Generația bătrână - nu se duce niciunul, numai la pariuri, eventual, la pilonul 3 de pensii, dar tinerii ce sa facă?! Da, bineînțeles, să le interzică!”, e de părere un bărbat.

„Părerea mea e că nu ajută cu nimic dacă le muți de lângă școli sau de lângă case. Sigur, tentația e mai mare, dar nu ajută cu nimic. Cine vrea să joace, va juca. Totul pornește din educația fiecărui tânăr, cum să-și gestioneze obiceiurile”, concluzionează altcineva.

Potrivit inițiatorilor, măsura urmărește reducerea efectelor negative asociate jocurilor de noroc. Statisticile oficiale arată că cel puțin 100.000 de români se confruntă cu dependența de jocuri de noroc, iar 1 din 4 adolescenți a încercat să joace cel puțin o dată. Vârsta medie de debut în acest viciu este 16 ani, iar unii pariază chiar de la 14 ani.

„În Lugoj există zeci de astfel de locații, majoritatea fiind amplasate pe rutele elevilor către școală. Ele nu aduc sub nicio formă plus valoare comunității locale, din contră: probleme sociale, probleme de sănătate mintală pentru anumite persoane, nu aduc venituri la bugetul local. Impozitele și taxele locale pe acele spații oricum vor ajunge la bugetul local”, spune Bogdan Blidariu, consilier local în Lugoj.

Proiectul ar urma să fie discutat și votat în Consiliul Local în următoarele săptămâni.

„Cred că este o inițiativă pripită, pentru că acea hotărâre de Consiliu Local face referire doar la anumite tipuri de jocuri de noroc - cazinou, slot machine. Cred că e nevoie de o dezbatere publică și de o întâlnire cu toți cei implicați și aici mă refer și la operatori, și la persoanele implicate, pentru că am primit adrese și din partea societății civile, și din partea angajaților”, a declarat, pentru Digi24, primarul municipiului Lugoj, Călin Dobra.

Inițiative similare au fost luate și în alte zone din țară. La Timișoara, de exemplu, primăria a anunțat că nu va interzice jocurile de noroc, însă le va muta departe de școli și case, în zone industriale.

