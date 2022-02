Primele convoaie militare americane intră în această seară în România

Primele elemente de tehnică militară ale detașamentului Task Force Cougar vor intra în această seară în România, pe la vama Nădlac, anunță Ministerul Apărării.

Militarii vor intra în România în jurul orei 22.00 și vor merge la baza militară. Mihail Kogălniceanu.

Poliția Militară va dispune măsuri pentru asigurarea fluenței în trafic și informarea conducătorilor auto asupra eventualelor restricții rutiere, se arată în comunicat.

TF Cougar va fi constituită, în principal, din militari ai Batalionului 2 (2nd Squadron) / Regimentul 2 Cavalerie, care vor acționa cu transportoare blindate Stryker, la care se vor adăuga militari cu alte specialități din cadrul batalioanelor regimentului (artilerie, geniu, structuri de sprijin etc).

Restul tehnicii de luptă, precum și militarii acestui batalion vor sosi în România în perioada imediat următoare, anunță MApN.

Cei aproximativ 1.000 de militari americani ai TF Cougar se vor alătura, în zilele următoare, efectivelor SUA deja prezente în România.

Misiunea principală a TF Cougar pe timpul dislocării în România va consta în desfășurarea de antrenamente și activități în comun cu structurile Armatei României, în scopul ridicării nivelului de interoperabilitate și a încrederii reciproce.

The deployment of this detachment is part of the measures to strengthen the allied position on the entire eastern flank of NATO, as a defensive formula to ensure the security of the allies and to discourage aggressive actions in the Black Sea region. At the same time, it is a concrete proof of the high level of cooperation in the field of security and defense within the Strategic Partnership between Romania and the United States of America and conveys a strong message of solidarity between allies.

The first 100 American soldiers have already arrived in Romania , the Minister of Defense announced on Tuesday. These are specialists who are preparing the arrival of the other bands, Vasile Dîncu explained.

