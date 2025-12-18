La trei zile de la deshumare, trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Între timp, procurorii continuă ancheta în cazul morții acesteia, iar la audieri au ajuns mai mulți apropiați ai fostului ministru al Justiției. Din verificările făcute până acum rezultă că Rodica Stănoiu ar fi murit din cauze naturale.

Partenerul de viață al acesteia s-a prezentat miercuri, 17 noiembrie, la INML pentru a se interesa de procedura pentru ridicarea trupului. Familia ar fi cea care urmează să ridice trupul, fiind singura care are voie să facă acest lucru, dacă procurorul de caz este de acord cu acest lucru.

Raportul preliminar arată că Rodica Stănoiu nu ar fi murit din cauza unor lovituri, ci din cauza naturale. Au fost audiate zeci de persoane, apropiați ai fostului ministru al Justiției. Audierile vor continua în acest caz, astfel încât procurorii să descopere dacă este vorba despre o moarte suspectă.

Poliția s-a sesizat din oficiu în urmă cu o săptămână și a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, după ce în presă au apărut informații conform cărora, înainte de deces, fostul ministru al Justiției ar fi ajuns la Spitalul Obregia cu urme de lovituri și ar fi fost externată atunci, la cerere, pe semnătura partenerului său.

Amintim că fostul ministru al Justiției în Guvernul Adrian Năstase a murit miercuri, 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani. Nepoata acesteia a fost audiată marți seara de anchetatori, în cadrul dosarului deschis după deces.

