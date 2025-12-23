Live TV

Video Primele imagini cu tavanul prăbușit de la piscina interioară a hotelului din Sibiu

tavan prabusit - piscina - sibiu
6 oameni au fost duși la spital. Foto: Captură video Digi24

Au apărut primele imagini cu tavanul prăbușit de la piscina interioară a unui hotel din Sibiu. Imaginile surprind dezastrul de la fața locului, cu bucăți uriașe din tavan desprinse și sistemul de venitlație căzut în piscină. În urma incidentului, șase oameni au ajuns la spital.

Raed Arafat a precizat pentru Digi24 că 7 oameni au fost duși la spital: „La acest moment, avem șapte persoane transportate la spital, niciuna nu se află într-o stare gravă. Erau opt persoane, conform datelor pe care le am până la acest moment, în piscină”. 

Șeful DSU a transmis că s-a mobilizat și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu pentru a căuta posibile victime sub elementele căzute alte tavanului fals. Până în prezent, nu există informații despre descoperirea vreunei victime sub respectivele elemente.

Amintim că autorităţile din Sibiu au declanşat, marţi după-amiază, Planul Roşu de Intervenţie, după ce tavanul de la piscina interioară a unui hotel din municipiul Sibiu s-a prăbuşit. ISU Sibiu a anunțat că au fost înregistrate șapte victime, trei adulți și patru minori.

Totodată, 6 persoane, dintre care 4 copii, au fost duse la spital.

