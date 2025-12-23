Live TV

Tavanul de la piscina interioară a unui hotel din Sibiu s-a prăbușit: 8 persoane, extrase de SMURD. A fost declanșat Planul Roşu

Foto: ISU Sibiu

Autorităţile din Sibiu au declanşat, marţi după-amiază, Planul Roşu de Intervenţie, după ce tavanul de la piscina interioară a unui hotel din municipiul Sibiu s-a prăbuşit. Până în prezent, opt persoane, între care trei copii, au fost scoase din piscină de salvatori, dar căutările continuă.

ACTUALIZARE 15:30: „În aceste momente 8 persoane (5 adulţi şi 3 minori) au fost extrase din piscina de către salvatori şi sunt evaluate de echipajele medicale sosite la faţa locului”, a anunţat ISU Sibiu.

Cel puțin două dintre acestea urmează să fie transportate la spital, a anunțat purtătorul de cuvânt ISU Sibiu, Andreea Ștefan.

„Este posibil să fie mai multe persoane implicate. Din păcate, nu știm cu certitudine numărul persoanelor care sunt surprinse sub dărâmături. Colegii mei lucrează în aceste momente pentru a identifica și posibile alte persoane care ar putea fi surprinse acolo, în piscină”, a mai precizat ea.

De asemenea, aceasta a mai afirmat că „toată misiunea momentan este concentrată pentru salvarea persoanelor care ar mai putea fi surprinse”. 

Acolo va fi chemat şi un echipaj de scafandri.

ȘTIREA INIȚIALĂ

ISU Sibiu a anunţat că intervine în incinta unei unităţi de cazare situată la ieşirea din municipiul Sibiu spre Răşinari pentru degajarea unor elemente de construcţie prăbuşite la piscina aflată în interior.

Foto: ISU Sibiu
Foto: ISU Sibiu
Foto: ISU Sibiu
Foto: ISU Sibiu
Foto: ISU Sibiu
Foto: ISU Sibiu
Foto: ISU Sibiu
Acolo intervin 2 ambulanţe SMURD dintre care una cu medic, 4 ambulanţe SAJ dintre care una cu medic, o autospecială de transport personal şi victime multiple, o autospecială de descarcerare, 3 autospeciale de stingere şi 2 autospeciale de primă intervenţie şi comanda.

„Din primele informaţii s-ar părea că tavanul situat la piscină s-a desprins şi a căzut. Nu se cunoaşte în acest moment dacă există persoane surprinse sub dărâmături. A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie”, a transmis ISU Sibiu.

