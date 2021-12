Primul scandal în Coaliție. Alexandru Rafila, replică pentru Florin Cîțu: Ne atacă cel care a compromis campania de vaccinare

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a răspuns, vineri, atacurilor lansate în urmă cu o zi de Florin Cîțu, pe tema măsurilor de relaxare și a certificatului verde. El a acuzat că aceste atacuri vin exact de la cel "care a compromis campania de vaccinare" și a luat măsuri de relaxare într-o perioadă în care numărul de infectări a crescut accelerat.

"Nu înțeleg de unde atâta încrâncenare din partea unei persoane care nu a făcut nimic în ce privește campania de vaccinare, a compromis-o prin declarații și ne acuză pe noi că facem un lucru greșit în condițiile în care stabilim un mecanism predictibil, transparent de introducere a unui certificat care să poată fi aplicat în sectorul public și privat, în condițiile în care proiectul de lege depus de PNL se referea strict la personalul medical.

Mi se pare o chestiune mai degrabă cu conotații politice, dorința de a pune în discuție funcționarea acestei coaliții, decât o chestiune care să țină de sănătatea publică.

Discutăm, căutăm o soluție, discutăm de un draft. Răspundem la detalii când avem un act normativ finalizat.

A fost un prim draft, și Ciolacu și premierul au comunicat că vom avea un prim draft. Dacă nu se dorește să avem acest draft și să continuăm acest haos și incapacitate a statului de a lua măsuri în timp util, și distrugem de la prima încercare un astfel de document și o astfel de intenție, atunci cu adevărat cei care pun în pericol adoptarea unui astfel de document fac atentat la sănătatea publică.

Certificatul trebuie introdus în funcție de ritmul de creștere. Să terminăm și cu demagogia. Dacă ne-am fi găsit în 5 iulie, când am avut apoi trei săptămâni de creștere consecutivă, ar fi însemnat că la începutul lui august ar fi trebuit să introducem acest certificat și dacă l-am fi introdus la începutul lui august, sutele de morți din fiecare zi nu ar fi fost în bilanțul negru al acestei pandemii și al valului 4. Introducând-l atunci, nu am mai fi avut această creștere și acum am fi fost mult sub 1 și am fi renunțat la certificat.

Noi venim cu un astfel de model, el e contestat de cineva care nu a luat nicio măsură, și a introdus măsuri de relaxare într-o perioadă de creștere rapidă a numărului de cazuri. Am avut 16 săptămâni de creștere din 5 iulie, iar măsurile de relaxare au fost introduse secvențial în cursul acestei perioade de creștere.

Venim cu măsuri mai degrabă de armonizare și de evitare a discriminării într-o perioadă de scădere constantă a numărului de cazuri și suntem acuzați de cei care au introdus astfel de măsuri în perioadele de creștere", a declarat Alexandru Rafila.

Președintele PNL, Florin Cîțu, a lansat joi mai multe săgeți spre premierul Nicolae Ciucă și ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. "Urmăresc cu atenție și cu îngrijorare, nu știu dacă e un moment să relaxăm măsurile, cu o mie de cazuri pe zi", a spus el.

Coaliția de guvernare este așteptată să se reunească din nou în ședință pentru a discuta proiectul privind impunerea certificatului verde la locul de muncă. În draftul avansat de ministrul Sănătății, testarea angajaților nu este limitată în timp. Acest lucru îl nemulțumește pe președintele PNL, Florin Cîțu. Subiectul urmează să fie clarificat de liderii PSD, PNL și UDMR

