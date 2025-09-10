Promisiunea României pentru a grăbi intrarea în Visa Waiver. Muraru: „Capabilităţi pe care nicio altă ţară nu le-a mai avut până acum”

Live TV

muraru
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru. Foto: Ambasada României în Statele Unite ale Americii/ Facebook

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, spune că țara noastră este pregătită să ofere un cadru avansat partajare a informaţiilor despre călătorii care merg în SUA, ca parte a eforturilor de includere a României în programul Visa Waiver, prin care românii ar putea călători fără vize în SUA.

„România este pregătită să ofere cel mai avansat cadru de partajare a informaţiilor despre călători, utilizând capabilităţi pe care nicio altă ţară din program nu le-a mai avut până acum”, a spus Muraru, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Ambasadei Romaniei la Washington.

Declarați a a fost făcută la uneveniment organizat de Congresul Statelor Unite, în colaborare cu Ambasada României la Washington, pentru relansarea Grupului de Prietenie cu România (Romania Caucus) din Camera Reprezentanţilor.

„Congresul SUA îşi reafirmă sprijinul pentru relaţiile cu România: Grupul de prietenie România-SUA, relansat cu succes la Washington. Mesaje de sprijin pentru rolul României în regiunea Mării Negre, profilul energetic şi cooperarea militară. Marţi, 9 septembrie 2025, Congresul Statelor Unite, în colaborare cu Ambasada României la Washington, a organizat un eveniment, în clădirea Capitoliului din Washington, D.C., pentru relansarea Grupului de Prietenie cu România (Romania Caucus) din Camera Reprezentanţilor”, arată Ambasada.

„Lucrăm la o gamă largă de probleme importante, de la securitate la economie şi comerţ, apărare, energie şi relaţii interpersonale. Românii au o încredere şi un ataşament covârşitoare faţă de prietenia americană. Suntem hotărâţi să depunem toate eforturile şi să valorificăm oportunităţile care vor continua să facă parteneriatul nostru mai bogat şi mai vibrant decât a fost vreodată”, a spus Muraru.

La sfârșitul săptămânii trecute, Muraru spunea că este „rezervat optimist” în ceea ce privește intrarea în Visa Waiver. El a spus că nu i-a fost comunicat şi nici nu a văzut vreun document scris care să asocieze anularea alegerilor prezidenţiale din România, din decembrie 2024, cu scoaterea țării din programul american de scutire de vize. Ambasadorul mai este de părere, totuși, că Victor Ponta şi George Simion au adus deservicii „profunde” României, pentru „un interes personal meschin”.

