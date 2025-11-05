Radu Burnete, despre responsabilitatea României în NATO: „La masa oamenilor mari trebuie să şi plăteşti consumaţia, nu doar să bei apa”

În contextul vizitei secretarului general al NATO la București, consilierul prezidențial Radu Burnete transmite miercuri un avertisment pentru clasa politică și societate: România trebuie să fie pregătită să lupte și să-și modernizeze armata și industria de apărare. „La masa oamenilor mari trebuie să şi plăteşti consumaţia, nu doar să bei apa”, spune Burnete.

„Mark Rutte a transmis astăzi un mesaj foarte clar: România are aliaţi pe care se poate baza. Dacă România este atacată, 31 de state vor sări în apărarea ei. În acelaşi timp trebuie să ne facem şi noi cât mai bine temele. Am văzut prea multe lucruri spuse cu prea mare uşurinţă în spaţiul public. Este important ca societatea noastră să realizeze cât de tare s-a schimbat lumea în ultimii ani şi cât de periculoasă a devenit. România trebuie să aibă o armată profesionistă şi solidă şi o industrie de apărare care să o deservească. Nu este nimic rău în asta. Dimpotrivă, lâncezeala europeană din ultimii 30 de ani a pus Uniunea într-o situaţie dificilă în care nu ar fi trebuit să ajungem niciodată. Dacă ne uităm în istorie există o legătură puternică între prosperitate şi putere militară”, a scris Radu Burnete, miercuri, pe pagina sa de Facebook, în contextul vizitei la Bucureşti a secretarului general al NATO, Mark Rutte.

În opinia consilierului prezidenţial, „o capacitate militară sporită îi creşte ţării noastre libertatea de acţiune”, însă pentru acest lucru e nevoie de investiții majore.

„Libertatea trebuie din păcate apărată. Ne face şi un aliat mai valoros cu o voce mai puternică în UE şi NATO, nu asta tot spunem că ne dorim? Să stăm la masa oamenilor mari? Păi la masa aceea trebuie să şi plăteşti consumaţia, nu doar să bei apa. Datul din gură e mai puţin productiv offline”, a punctat el.

Radu Burnete a subliniat că „o industrie serioasă de apărare are şi multiple beneficii economice”, iar reducerea deficitului nu trebuie să excludă alocarea fondurilor pentru armată.

„Tot aud critici că România accesează programul SAFE şi ia împrumuturi ca să îşi întărească apărarea când deficitul nostru este foarte mare. Sau că nu ar trebui să mai sprijinim Ucraina (deşi o facem cu 0,2% din PIB). Este adevărat că ne-am îndatorat aiurea când vedeam ce se întâmplă în jurul nostru. Trebuie să şi reducem deficitul şi să alocăm mai mult la apărare în acelaşi timp. Nu avem de ales. Vrea cineva să afle cât trebuie să alocăm apărării dacă ajungem să avem graniţă cu Federaţia Rusă? Consolidarea fiscală de acum (pe care unii oricum o vor cu frâna trasă) o să ni se pară pistol cu apă. Şi tocmai din aceste motive trebuie să avem o economie cât mai competitivă, ca să ni le permitem pe toate”, a arătat el.

Consilierul prezidenţial apreciază faptul că „Rheinmetall a decis să facă o investiţie mare în România”. „Vom mai vedea astfel de veşti. Este foarte bine că ne vom reforma propria industrie de apărare şi că vom cheltui pe înzestrarea trupelor noastre. Cu ce vreţi să ne apere în caz de ceva? Cu armament din anii '70? Sperăm cu toţii, din tot sufletul, că nu vom avea nevoie niciodată să folosim aceste instrumente ca să ne apărăm. Că vom putea să continuăm să trăim în pace şi să ne vedem liniştiţi de problemele noastre. În cazul unei agresiuni, aliaţii noştri vor veni să ne apere, însă trebuie să găsească aici o naţiune dispusă şi capabilă să facă la fel”, a punctat consilierul prezidenţial.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află miercuri şi joi la Bucureşti, în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei. Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la NATO Industry Forum, un eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate. Joi dimineaţa, preşedintele Nicuşor Dan şi secretarul general al NATO vor participa împreună la NATO Industry Forum.

Editor : M.I.