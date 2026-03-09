Alexandru Rogobete: „În situațiile critice, fiecare minut contează”. Cum se pregătește România pentru crize sanitare

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat, alături de șeful DSU, Raed Arafat, cu directorul general al HERA, Florika Fink-Hooijer, despre întărirea capacității sistemului medical din România de a face față crizelor sanitare, în contextul presiunii ridicate asupra unităților de primiri urgențe.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, s-au întâlnit luni cu directorul general al HERA - Health Emergency Preparedness and Response Authority (autoritate europeană de intervenţie în caz de urgenţă sanitară), Florika Fink-Hooijer, despre modul în care România îşi poate consolida capacitatea de pregătire şi răspuns în situaţii de criză sanitară, dar şi despre instrumentele prin care cooperarea europeană poate sprijini acest proces.

„În sistemul nostru de sănătate există încă o presiune mare pe unităţile de primiri urgenţe. Mulţi pacienţi ajung acolo pentru probleme care ar putea fi rezolvate în ambulatoriu, iar acest lucru afectează capacitatea spitalelor de a răspunde rapid atunci când apar cazuri cu adevărat critice. În pregătirea pentru situaţii de criză avem nevoie de organizare, protocoale clare şi capacitatea sistemului de a funcţiona sub presiune. În situaţiile critice, fiecare minut contează. Terapia intensivă trebuie să fie pregătită pentru pacient, nu pacientul să ajungă să aştepte terapia intensivă”, a scris ministrul Sănătăţii, pe Facebook.

Rogobete a discutat cu echipa HERA despre dezvoltarea unor modele de pregătire pentru medicina de urgenţă şi pentru terapia intensivă, despre schimburi de expertiză şi know-how, dar şi despre modul în care România poate valorifica mai bine mecanismele europene dedicate pregătirii pentru crize sanitare.

Potrivit ministrului, colaborarea dintre structurile de intervenţie şi sistemul de sănătate este esenţială atunci când este vorba despre capacitatea unui stat de a răspunde eficient în situaţii de urgenţă.

„Un stat poate avea mecanisme de intervenţie bine organizate, poate avea armată şi structuri de protecţie civilă puternice, dar fără un sistem de sănătate solid capacitatea reală de răspuns rămâne limitată. HERA a fost creată tocmai pentru a consolida această dimensiune la nivel european, prin dezvoltarea de parteneriate şi prin susţinerea proiectelor care cresc capacitatea sistemelor de sănătate de a răspunde în faţa unor crize sanitare. Crizele nu pot fi evitate întotdeauna. Dar un sistem de sănătate pregătit schimbă complet modul în care răspundem la ele”, a transmis Alexandru Rogobete.

