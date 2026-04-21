Reacția lui Raed Arafat după audierea de la Parchetul Militar: „Nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete”

Raed Arafat, șeful DSU. FOTO: Inquam Photos / Ilona Andrei

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, și-a reafirmat marţi disponibilitatea de a colabora cu anchetatorii şi de a sprijini orice demers de aflare a adevărului, însă reclamă că „nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existenţa unor fapte de natură penală”. „Extinderea acestor investigaţii cu privire la persoana mea şi la activitatea mea profesională, în absenţa unor indicii reale şi verificabile, ridică serioase semne de întrebare cu privire la temeinicia şi proporţionalitatea lor”, a precizat Arafat, care acuză o campanie de discreditare a sa, cu consecinţe asupra mecanismelor de intervenţie în situaţii de urgenţă. 

„În contextul anchetelor penale recente, îmi reafirm disponibilitatea deplină de a coopera cu autorităţile competente şi de a sprijini orice demers legitim de clarificare a situaţiei. Cu toate acestea, subliniez că, până în prezent, nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existenţa unor fapte de natură penală. Persistenţa şi extinderea acestor investigaţii cu privire la persoana mea şi la activitatea mea profesională, în absenţa unor indicii reale şi verificabile, ridică serioase semne de întrebare cu privire la temeinicia şi proporţionalitatea lor”, a scris, marţi, pe Facebook, şeful DSU, Raed Arafat.

Acesta a atras atenţia asupra faptului că includerea sa în aceste demersuri „apare ca fiind forţată şi artificială, prin enunţarea unor pretinse teze de complicitate sau de coordonare a unor activităţi, în lipsa oricărei contribuţii ori implicări reale din partea mea în situaţiile investigate”.

„O asemenea asociere nejustificată nu poate trece neobservată şi este de natură să genereze consecinţe semnificative asupra reputaţiei mele, lucru care, de altfel, pare a fi urmărit în mod direct. În acest context, devine tot mai evident că aceste acţiuni depăşesc cadrul strict juridic, conturând caracteristicile unei campanii de discreditare. Aşa cum am mai spus, există indicii că aceste demersuri sunt alimentate nu de considerente exclusiv instituţionale, ci şi de factori de natură personală, ceea ce este incompatibil cu standardele de imparţialitate şi echilibru care ar trebui să guverneze orice procedură publică”, a mai scris Arafat.

Potrivit acestuia, „orice afectare nejustificată a credibilităţii” sale „produce consecinţe care depăşesc planul individual, putând influenţa negativ încrederea publică în mecanismele de intervenţie şi în capacitatea instituţională de răspuns în situaţii de urgenţă”.

„Într-un sector în care încrederea, coordonarea şi autoritatea profesională sunt esenţiale, asemenea demersuri pot avea efecte indirecte inclusiv asupra siguranţei cetăţenilor. Consider esenţial ca acţiunile autorităţilor să fie fundamentate exclusiv pe probe, legalitate şi bună-credinţă şi îmi exprim încrederea că adevărul va prevala, iar toate aceste aspecte vor fi evaluate cu obiectivitate, echilibru şi responsabilitate”, a mai transmis Arafat.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a fost audiat marţi la secţia militară a DNA, în cazul achiziţionării unui elicopter pentru care nu s-ar fi plătit TVA.

