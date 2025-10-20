Restricţii de trafic pe DN 1, între Ploiești și Câmpina, la podul Bănești

Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova anunţă că, în perioada 20 - 25 octombrie, vor fi impuse restricţii de trafic pe DN 1, la kilometrul 73+800, în zona Băneşti, între municipiile Câmpina şi Ploieşti, pentru lucrări de reparaţii la podul Băneşti.

Pe durata lucrărilor, traficul rutier va fi restricţionat, circulaţia urmând să se desfăşoare alternativ, pe câte o bandă, cu dirijare prin semafoare şi indicatoare rutiere.

În zonă se vor afla poliţiştii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Prahova şi cei ai formaţiunilor rutiere, care vor acţiona pentru monitorizarea fluenţei traficului şi prevenirea blocajelor, dirijarea circulaţiei în momentele de vârf, acordarea sprijinului necesar echipelor care efectuează lucrările şi conducătorilor auto aflaţi în tranzit, arată sursa citată.

Poliţiştii rutieri recomandă şoferilor să circule cu viteză redusă în zona lucrărilor şi să respecte cu stricteţe semnalizarea rutieră temporară; să evite depăşirile periculoase şi să manifeste răbdare şi atenţie sporită la apropierea de zona de restricţie; să utilizeze rute alternative, acolo unde este posibil, pentru a evita formarea de coloane şi aglomerări.

