Risc major de epidemie de rujeolă în România. Vaccinul lipsește din majoritatea județelor și nu se știe când va fi iar pe stoc

Vaccinul anti-rujeolă lipsește din majoritatea județelor și nu se știe când va fi din nou pe stocul Direcțiilor de Sănătate Publică pentru a fi livrat medicilor de familie. Pericolul este cu atât mai mare cu cât rata de vaccinare contra rujeolei e destul de scăzută. Copiii sunt cei mai vulnerabili în fața bolii, dacă nu sunt vaccinați.

Vaccinul împotriva rujeolei nu se mai găsește în nicio farmacie de mai mult de 2 luni în județul Gorj. Părinții sunt revoltați, pentru că serul lipsește și din cabinetele medicilor de familie, iar copiii care au nevoie de rapel merg deja la școală, iar asta crește riscul de îmbolnăvire.

„Fetița mea tocmai a făcut 5 ani și, în mod normal, ar trebui să facă rapelul. Am căutat în vreo 2, 3 farmacii si, din câte am înțeles, nu se găsește nici în țară, nici în județul Gorj, la fel ca multe celelalte pe care le-am căutat și pentru cel mic.”, spune o femeie.

În aceste condiții, specialiștii spun că izbucnirea unei epidemii e iminentă. Grav este și că în ultimii ani, rata de vaccinare a scăzut în România.

Conform Institutului Național de Sănătate publică, vaccinul antirujeolic a fost inclus în schema asigurată de stat începând cu anul 2005. O perioadă de timp, rata de vaccinare a fost de aproximativ 95%, însă, din 2010 aceasta a început să scadă. În 2019, procentul părinților care și-au vaccinat copiii cu prima doză din vaccinul antirujeolic a ajuns la 89,5, iar cu cea de-a doua doză, procentul a ajuns la 75,8%.

Gindrovel Dumitra, președintele grupului de vaccinologie: „Acest lucru a permis ca în anul 2011, respectiv 2016, România să treacă prin două epidemii, iar ultima, cea din 2016, care s-a prelungit până aproape în anul 2020, să înregistreze un număr de 61 de decese. Pot să vă confirm că există această ameninţare de apariție a unor epidemii la nivel global. De altfel, ceea ce s-a întâmplat în România nu arată decât că așa se poate întâmpla.”

De distribuirea vaccinului către cabinetele medicilor de familie se ocupă direcțiile de sănătate publică. Însă, în mai multe județe din țară, stocurile sunt goale de luni întregi.

Daiana Militaru, purtător de cuvânt DSP Gorj: „În momentul de față avem 2000 de copii restanțieri la vaccinul ROR, un vaccin care se administrează împotriva rubeolei, oreionului și rujeolei. Noi am comandat pentru anul în curs 3000 de doze, am primit, în schimb, 1500 de doze în luna iunie. Cu ceea ce am avut în stoc și cu dozele primite am reușit să asiguram necesarul pentru primele două trimestre ale acestui an.”

Potrivit unui raport european, România ocupă penultimul loc în UE ca rată de acoperire cu prima doză de vaccin împotriva rujeolei.

