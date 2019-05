150 de medici s-au întors anul trecut în ţară. De trei ori mai mulţi au anunţat că pleacă

Trei pleacă, unul se întoarce în ţară. Cam aşa ar putea fi descrisă, în cifre, migraţia medicilor. Cei mai mulţi aleg să profeseze peste graniţe. Şi nu mai sunt împinşi acolo de lipsa banilor. Ci de dotările inexistente în spitale. Există însă şi cadre medicale care au renunţat la joburi bine plătite în Occident. 150 de specialişti au revenit, la scurt timp după ce salariile au fost mărite.

„Eu m-am întors pentru că, în primul rând, aici e acasă, m-am întors după 14 ani de stat în străinătate şi lucrând într-unul dintre cele mai mari spitale private din Bruxelles”, povesteşte un medic.

O decizie similară a fost luată şi de Mihaela Albu, specialist în chirurgie plastică: „Am început rezidenţiatul la Cluj şi am continuat pregătirea în Germania. Am considerat că doresc să cunosc şi alt sistem de sănătate, să am contact cu chirurgia vestică, din Germania, însă am hotărât că vreau să mă întorc acasă”.

150 de medici s-au întors anul trecut în ţară, însă, de trei ori mai mulţi şi-au anunţat intenţia de a pleca. Însă exodul acestora încă nu a luat sfârşit.

Sorina Pintea - ministrul Sănătăţii: „Ca să poţi profesa în străinătate este nevoie de certificate de conformitate. În 2010 au fost eliberate 7.829 de certificate de conformitate. În 2011 - 5.674, în anul 2017 - 2.794, iar în 2018 - 2.312. Anul acesta, până acum, au fost eliberate 411 certificate de conformitate. Eu cred că nu vom depăşi 1.300, hai să facem o estimare până la sfârşitul anului”.

Chiar dacă salariile au crescut substanţial, medicii sunt disperaţi de lipsa dotărilor din spitale. E principalul motiv invocat de ei pentru plecarea din ţară.

Sorina Pintea - ministrul Sănătăţii: „Anul acesta dotăm cu echipamente medicale sau cel puţin încercăm să acoperim o parte din nevoile pe care România le are”.

Sistemul de sănătate din România are un deficit de 15.000 de specialişti, medici care îngrijesc bolnavii altor ţări.