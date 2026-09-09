Ucraina a atacat cel mai mare port din Rusia. Patru persoane au murit

În noaptea de 8 spre 9 septembrie, drone ucrainene au atacat Novorossisk, unde se află cel mai mare port maritim al Rusiei. „Se știe că resturi de drone au căzut pe teritoriul unor întreprinderi și în apropierea unui bloc de locuințe. Conform informațiilor preliminare, nu există victime”, a scris primarul orașului, Andrei Kravchenko, pe canalul său de Telegram.

Ulterior, guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a precizat că, în urma atacului cu drone, patru persoane au murit, printre care un copil, iar alte 29 au fost rănite. Potrivit datelor sale, au fost avariate trei case private și cinci blocuri de locuințe, precum și clădirea unei biserici ortodoxe și a unei grădinițe.

După cum a stabilit Astra pe baza imaginilor furnizate de martori oculari, ținta atacului cu drone a fost terminalul de păcură din Novorossisk, care face parte din portul comercial maritim. Acesta este specializat în recepția, depozitarea și încărcarea păcurii de la transportul feroviar pe nave maritime, iar capacitatea sa de tranzit este de aproximativ 4 milioane de tone pe an. Conform datelor canalului ucrainean de monitorizare Dnipro Osint, în urma atacului a fost avariat cel puțin un rezervor de combustibil. Conform înregistrărilor video realizate de locuitorii din zonă, pe teritoriul terminalului a izbucnit un incendiu puternic.

În luna august, Forțele Armate ale Ucrainei (FAU) au intensificat atacurile asupra portului maritim din Novorossiysk. Prin acesta trece până la o treime din totalul exporturilor rusești de cereale, iar pe piețele mondiale sunt livrate petrol, metale și mărfuri transportate în containere. În special, prin terminalul „Șesharis” se exportau între 600 și 700 de mii de barili de petrol pe zi. În total, în 2025 au fost exportate 19,8 milioane de tone de produse petroliere. După atacul asupra Novorossiysk din 15 august, potrivit unor surse Reuters, livrările de petrol prin terminal au fost suspendate temporar.

De asemenea, Forțele Armate ale Ucrainei au lansat atacuri asupra celui mai mare port maritim al Rusiei de la Marea Baltică — Ust-Luga. Ultimul atac asupra acestuia a avut loc pe 1 septembrie. Portul are o importanță deosebită pentru exportul de petrol, nafta, păcură, kerosen de aviație și motorină. Conform datelor Reuters, exportul de țiței prin acest port a însumat, în 2025, aproximativ 700.000 de barili pe zi, iar produsele petroliere exportate au totalizat 32,8 milioane de tone. Atacurile ucrainene asupra capacităților de export ale Rusiei au scopul de a reduce veniturile Moscovei și capacitatea acesteia de a finanța în continuare războiul.

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Editor : A.R.