Alexandru Rogobete, după vizita la spitalele din Prahova: Situaţia este sub control. Nu am transferat pacienţi la Bucureşti

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri seară, după o vizită la cele cinci unităţi sanitare din judeţul Prahova care se confruntă cu lipsa alimentării cu apă, că situaţia „este şi pare sub control”, niciun pacient nefiind transferat până acum de la aceste spitale către unităţi sanitare din Bucureşti.

„Am vrut neapărat să vin să văd spitalele cum funcţionează şi care este situaţia în aceste unităţi sanitare, ţinând cont că ele funcţionează în momentul de faţă în regim de avarie. După cum bine cunoaşteţi, am dispus sistarea internărilor în cele cinci spitale şi nu vom ridica această sistare până luni, când reţeaua centralizată de apă potabilă va fi alimentată. Observ că, în urma deciziei luate aseară în şedinţa de urgenţă avută cu domnul preşedinte la Consiliul Judeţean, spitalele au fost alimentate cu apă potabilă îmbuteliată, atât pentru pacienţi, cât şi pentru personalul medical. Sigur că ISU şi primăriile locale au asigurat în toată această perioadă atât apă menajeră, cât şi apă potabilă. În momentul de faţă situaţia, din datele pe care le avem, este şi pare sub control", a spus ministrul, citat de Agerpres.

Acesta a arătat că niciun pacient nu a fost transferat către Bucureşti de la cele cinci spitale cu probleme.

„Nu am transferat niciun pacient în momentul de faţă din judeţ către Bucureşti, pacient care să se fie agravat în aceste cinci unităţi sanitare de care vorbim. Sigur că din aceste unităţi sanitare către Spitalul Judeţean Ploieşti au fost transferaţi pacienţi şi situaţia este monitorizată. Eu sper că până luni lucrurile să se rezolve şi să reducem presiunea de pe sistemul de sănătate din judeţ, dar şi din Bucureşti, pentru că aşa cum bine cunoaşteţi, spitalele de urgenţă din Bucureşti la rândul lor sunt suprasolicitate şi pline cu pacienţi, ori un aflux de pacienţi suplimentar de pe raza judeţului sigur că este o problemă până la urmă pentru funcţionarea unităţilor sanitare, dar în momentul de faţă situaţia este, din punctul de vedere al sănătăţii publice, gestionată în parametrii normali”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a reamintit că este în continuare alertă de sănătate publică.

„Sigur, funcţionăm sub alertă de sănătate publică în continuare şi nu vom ridica această alertă până când nu ne vom asigura că reţeaua centralizată este alimentată cu apă, că oamenii, cetăţenii, nu doar din spital, pacienţii, ci cei 100.000 de oameni afectaţi vor beneficia de apă potabilă şi, sigur, spitalele vor reintra în regim normal de funcţionare. Până atunci, împreună cu Direcţia de Sănătate Publică şi cu Inspecţia Sanitară de Stat din Ministrul Sănătăţii, vom continua controlul şi monitorizarea microbiologică cu cele două probe pe zi în fiecare unitate sanitară, astfel încât să nu scăpăm de sub control cumva o eventuală extindere a riscului de infecţie asociate activităţii medicale”, a mai arătat acesta.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, împreună cu preşedintele Consiliului Judeţean Prahova şi şeful Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul MS, a vizitat, miercuri, cele cinci unităţi sanitare din judeţul Prahova care se confruntă cu lipsa alimentării cu apă.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, este vorba despre Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti, Spitalul Orăşenesc Băicoi şi Spitalul de Pneumologie Breaza.

Editor : A.P.