Conflictul dintre ministrul sănătății, Alexandru Rafila, și șeful DSU, Raed Arafat, pe tema coordonării serviciilor de urgență pare interminabil, cu atât mai mult cu cât nu este tranșat nici în coaliție. Luni, ministrul sănătății a readus în atenție această problemă, iar replica secretarului de stat de la Ministerul de Interne nu a întârziat să apară. Într-un interviu pentru Digi24, Raed Arafat avertizează că mulți specialiști din domeniul intervențiilor de urgență ar putea părăsi sistemul, dacă lucrurile vor fi aduse „la nivelul anului 2000”. El consideră că ceea ce vrea ministrul sănătății este o problemă artificial ridicată, care nu vizează decât înlăturarea sa de la coordonarea DSU. În acest context, Raed Arafat spune că mult mai simplu ar fi să fie demis.

„Persoana care este cu capul pe umeri în faza asta și în zilele noastre de acuma nu ar atinge un sistem care funcționează și care funcționează foarte bine. Unul din motive că a funcționat foarte bine era coordonarea integrată care există. Riscul este să strici ce funcționează, să nu pui nimic în loc mai bine. Tot ce am auzit până acuma nu este o viziune nouă, este o întoarcere la trecut. Sunt lucruri luate din memoria unor persoane care se perindă și dau sfaturi. Aceste persoane nu sunt în stare să vadă evoluțiile care au fost sau au fost împotriva lor de când au avut loc aceste evoluții și care ne-au dus unde suntem și ele trăiesc în trecutul lor și în memoria lor, al anilor 2000”, acuză Raed Arafat.

El subliniază că argumentul cu finanțarea pe care îl aduce ministrul sănătății este un pretext fals. „Partea de finanțare este un alt aspect. Nu finanțează Ministerul Sănătății, finanțează bugetul de stat. Bugetul de stat finanțează prin diferite instituții. Legea spune că sistemul de urgență - și aici ne referim la Ambulanță și la Unitățile de Primiri Urgență și componenta SMURD-ului - este finanțat din bugetul de stat prin două ministere: Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne. Nimeni nu poate să nege că Ministerul Afacerilor Interne a băgat mulți bani în sistemul de urgență și în salarii, și în funcționare, și în investiții, așa cum a făcut și Ministerul Sănătății”, spune șeful DSU.

Raed Arafat: „Noi distrugem tot ce este bun”

El arată că în Europa există exemple de „modele de sisteme complexe”, care sunt finanțate de un minister și coordonate de alt minister și a dat exemplul Jandarmeriei franceze și Jandarmeriei spaniole. „Amândouă structuri sunt finanțate, resurse umane, tot, de la ministerele apărării și amândouă structuri sunt coordonate integral de către ministerele de interne”, a menționat Raed Arafat. El mai spune că pompierii se implică în asistența medicală de urgență și Franța, și în Germania, și în Finlanda. „Așa că noi n-am venit cu o chestie nouă pe care am inventat-o. Noi am adaptat niște idei și sisteme care există și am creat un sistem cât de cât integral, la nivel de dispecerate, să avem ambulanța și pompierii împreună, la nivel de coordonare zilnică, să fie la fel, tot. Și acuma, să venim să spunem că trebuie să plece o parte la Sănătate și o parte să rămână la Interne și unii să coordoneze o parte, alții o parte, noi distrugem tot ce este bun în acest sistem integrat și-l dezintegrăm”, a punctat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

El acuză conducerea Ministerului Sănătății că nu știe ce se întâmplă cu adevărat pe teren în cazul unei situații de urgență.

„Am lucrat la Ministerul Sănătății 7 ani, știu ce e acolo și acuma, dacă îmi spui întoarce-te să faci ce face Ministerul de Interne la Ministerul Sănătății, îți spun clar că este imposibil. Unde am ajuns acum se datorează și faptului că s-a mutat acest lucru la Ministerul de Interne. Să venim și să spunem că rolul SMURD-ului sau al DSU-ului este numai când avem un dezastru, dar nu când avem urgențe curente înseamnă că nu știm ce se întâmplă pe teren”, spune Raed Arafat. „Pentru urgențele curente, de multe ori pentru un stop cardiac, mobilizăm și două, și trei ambulanțe și uneori și o motocicletă și două categorii de ambulanțe, cum se întâmplă în Franța și peste tot în lume. Nu există sisteme puse la naftalină care sunt scoase numai când ai ceva dezastru. Și trebuie să definim: când ieșim la un accident de autocar sau sunt puțini acolo? La o explozie cu 1000 de victime, când scoatem sistemul din naftalină și când este pentru zi cu zi și cum facem sigur că sistemul care stă și se odihnește până apare următorul dezastru să fie funcțional. Dacă acest sistem nu funcționează zi de zi și este coordonat zi de zi prin aceleași mecanisme... Deci asta ne-a ajutat la pandemie”, afirmă Raed Arafat.

„Ajungi să faci compromisuri pe sistem, pentru a satisface orgoliul unor persoane. Înseamnă că ai negociat pe viața oamenilor”

Șeful DSU respinge ideea unor negocieri, pentru a se ajunge la o soluție de mijloc, la un compromis. El spune că s-ar negocia pe viața oamenilor doar pentru a satisface dorințele unui grup și orgoliul unor persoane.

„Până acuma, toate declarațiile pe care le aud mă duc înapoi (în timp - n.r.), mă duc la niște chestii care este imposibil să poți să faci pe ele soluții de compromis. Uneori soluțiile de compromis compromit. Pentru a satisface dorințele unui grup, orgoliul unor persoane, ajungi să faci compromisuri pe sistem. În secunda în care ai făcut compromisuri pe sistem înseamnă că ai negociat pe viața oamenilor. Deci noi, de exemplu, nu putem negocia ideea că mașinile SMURD-ului să nu fie trimise cum sunt trimise acuma, instant, la un caz grav sau critic, asta este nenegociabil, pentru că asta salvează vieți. Dacă avem alternative mai bune, să se vină cu ele, dar asta nu s-au auzit! Plus că costă foarte mult să creez alternative la un sistem care și el costă, dar este destul de limitat”, susține Raed Arafat.

Șeful DSU își susține punctul de vedere venind cu o serie de argumente tehnice, bazate pe statisticile din teren.

„Tot ni se spune că SMURD-ul face doar 8 % sau 9 % din cazuri. Când comparăm activitatea integrală a SMURD-ului cu Ambulanța, într-adevăr, am aproape 500.000 de cazuri, la 3.500.000 de cazuri aproape. Dar noi nu comparăm mere cu mere și pere cu pere, dacă facem asta. Asta este comparația: deci, codul roșu, unde viața este în pericol, ce înseamnă codul roșu? Înseamnă că SMURD-ul face 460 de mii și ceva de cazuri de cod roșu pe an. SMURD-ul merge și la codul galben de o anumită natură și la codul roșu. Și mai ajută, într-adevăr, sunt cazuri la care mai ajută când nu există ambulanțe libere, pe cazuri mai simple. Ambulanța la codul roșu merge la 347.773, conform raportărilor lor. Deci, dacă vreau să o iau, hai să zicem că este de la egal la egal, dacă nu este chiar un pic mai mult ce face SMURD-ul pe cod roșu”, a arătat șeful DSU.

„Dacă persoana doctorului Arafat deranjează, eu sunt numit, nu ales. Dacă eu dispar, sistemul poate fi lăsat să meargă mai departe”

În final, el spune că toată această polemică este creată artificial și de fapt, îl vizează pe el personal.

„Dacă persoana doctorului Arafat deranjează, eu sunt într-o poziție numită, nu sunt nici ales, nici pe concurs, sunt numit. Dacă eu sunt cel care deranjez și dacă eu dispar, sistemul poate fi lăsat să meargă mai departe așa, atunci soluția e simplă: mă depersonalizează sistemul prin eliminarea lui Arafat și sistemul merge mai departe. Dar nu distrugi sistemul în ideea că îl depersonalizezi, dacă l-am dezintegrat. Nu, asta nu-i de personalizare, asta este dezintegrare”, susține Raed Arafat.

În aceste condiții, secretarul de stat în MAI este încredințat că soluția poate veni dinspre coaliția guvernmentală, pe cale politică.

„Eu am toată încrederea la toate nivelurile politice, și nu neapărat numai la coaliție, dar la coaliție în mod deosebit. Eu nu cred că cineva dorește să dărâme acest sistem. Din toate discuțiile, și pe o parte, și pe alta, eu am văzut deschidere și plus. Eu nu cred că cineva vrea să distrugă un lucru care funcționează bine pentru România. Și cum am zis, mai ales în aceste momente, cred că s-ar bucura o singură persoană dacă vede un sistem de urgență distrus într-o țară membră a NATO și membră UE. Și nu vreau să spun cine e această persoană, cred că toți știm cine este”, a punctat Raed Arafat.

Șeful DSU avertizează că în cazul în care planurile lui Alexandru Rafila ar fi puse în aplicare, sistemul s-ar putea confrunta cu un val de demisii.

„Dacă vom ajunge la nivelul în care se va decide revenirea sistemului la ce a fost în anii '90- 2000, atunci clar că mulți dintre noi care lucrăm la acest nivel, nu mai avem ce căuta, pentru că n-avem cum să ducem sistemul înapoi la anii '90-2000. Nu numai eu (aș pleca - n.r.), eu cred că mulți colegi s-ar gândi la fel cum gândesc și eu”, a declarat Raed Arafat pentru Digi24.

Citiți și: Disputa Rafila-Arafat. Ministrul sănătății: În cazul comparațiilor cu Ceaușescu, nu cred că a ales persoana potrivită

Editor : Luana Pavaluca