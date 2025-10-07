Live TV

Care este salariul unui director de sănătate publică și de ce nu vor medicii această funcție. Explicațiile lui Alexandru Rafila

Data publicării:
Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.
Alexandru Rafila. Foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila afirmă că nu sunt multe persoane care să dorească să devină director al unei Direcţii de Sănătate Publică, arătând că salariul este de maximum 7.000 de lei. „Şi atunci niciun medic, care are salariul dublu, nu se duce să fie director de direcţie sănătate publică. Şi noi avem la direcţia de sănătate publică tot felul de profesii. Avem avocaţi, adică jurişti, avem economişti, avem ingineri”, arată el.

Alexandru Rafila a fost întrebat, luni seară, într-o emisiune TV, despre schimbarea modului în care se numesc şefii Direcţiei de Sănătate Publică.

„Aici am o problemă puţin mai complexă. Nu e vorba numai de numire. În primul rând cine vrea să fie şef la DSP? Credeţi că sunt mulţi amatori? Nu. De ce? Pentru că salariul unui director de direcţie de sănătate publică e maxim 7.000 de lei. Şi atunci niciun medic, care are salariul dublu, nu se duce să fie director de direcţie sănătate publică. Şi noi avem la direcţia de sănătate publică tot felul de profesii. Avem avocaţi, adică jurişti, avem economişti, avem ingineri. Ăştia sunt directorii direcţiei de sănătate publică”, a declarat Rafila la Medika TV, potrivit News.ro.

El a precizat că în urmă cu mai bine de 20 de ani era obligatoriu ca directorul de DSP să fie medic.

„Eu când am intrat în sistemul de sănătate publică în 2001, era obligatoriu să fie medic, directorul. Nu e vorba de concurs, e vorba de statut. Pentru că directorul Direcţiei de sănătate publică este funcţionar public şi el are în subordine medici mulţi, de laborator, epidemiologi, care câştigă de două ori mai mult decât el. Şi atunci procesul de selecţie al celui care e director de sănătate publică este, de fapt, de contraselecţie. Şi de multe ori nu găseşti pe cine să pui, chiar cu delegaţie, chiar în concurs”, a afirmat fostul ministru al Sănătăţii.

El a precizat că actualul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a lansat ideea reorganizării DSP-urilor.

„Am văzut că domnul ministru a lansat o idee, eu n-am apucat să discut cu el, de reorganizare a DSP. Noi avem două structuri. Avem o structură de specialitate, care e Institutul Naţional de Sănătate Publică, care are centre regionale şi pentru că nu era acoperită toată ţara, în timpul mandatului meu, am mai făcut, şi a fost ideea mea asta, să mai facem încă două centre regionale. Adică noi aveam Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, plus Târgu Mureş, Sibiu, şi am mai făcut un centru de sănătate publică la Craiova şi unul la Galaţi. Ele sunt cu specialişti, cu epidemiologi, cu igienişti, cu microbiologi şi aşa mai departe. Ei nu sunt funcţionari publici. La Direcţiile de Sănătate Publică, cei care fac controlul, inspecţia, directorii toţi sunt funcţionari publici”, a explicat Rafila.

El a recomandat „să existe structuri de natură tehnică în care anumite servicii din cadrul actualelor DSP-uri să fie conectate cu un centru regional de sănătate publică şi să fie numai profesionişti”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
2
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
3
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
4
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Digi Sport
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Poland's National Armed Forces Day Military Parade, Warsaw - 15 Aug 2025
De ce europenii pariază pe tancuri, când dronele le aruncă în aer pe...
fiu isi tine mama de mana
Orașul din România care oferă ceasuri cu buton de urgență oamenilor...
Benjamin Netanyahu dă mâna cu Donald Trump
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin...
parc de baterii în Ucraina
O nouă strategie pentru cea mai grea iarnă de război. Rețeaua secretă...
Ultimele știri
Procurorii francezi au deschis o anchetă privind colectarea ilegală de date prin intermediul Siri, asistentul vocal al Apple
„Colacul de salvare al Ucrainei”. Cum a reușit Kievul să mențină funcțională calea ferată pe timp de război
Craiova, orașul extremelor. Cum arată străzile de la periferie după fiecare ploaie torențială. „Umblăm cu cizme, cu pungi legate”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași
Alexandru Rogobete și Costel Alexe se contrazic pe tema dotărilor din Spitalul ”Sf. Maria” Iași: „Poate există în planuri”
spitale PNRR rogobete
Ministrul Sănătății anunță că nouă proiecte de spitale din PNRR vor fi construite cu finanțare europeană
photo-collage.png - 2025-10-02T191235.446
Unitatea pentru pacienți arși de la Spitalul Floreasca rămâne închisă. Rogobete: „Din şase boxe patru pacienţi se infectează ciclic”
alexandru rogobete face declaratii
Scandal uriaș la Neamț. Alexandru Rogobete demite conducerea DSP după respingerea unui proiect: „Inconștiența nu va fi tolerată”
ID271832_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Direcțiile de Sănătate Publică vor fi reorganizate. Alexandru Rogobete: E posibilă o comasare până la sfârșitul anului
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna plină în Berbec aduce schimbări importante și momente de cotitură. Care sunt nativii care vor avea de...
Cancan
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Fanatik.ro
Părinții șefei de cabinet a lui Ilie Bolojan, dați in judecată din cauza unor datorii. Ce motiv au invocat ca...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
Fosta iubită a unui fotbalist celebru, implicată într-o nouă relație. Se iubește cu un tenismen cu 11 ani mai...
Adevărul
Sportiva româncă posesoare de cont pe OnlyFans face bani grămadă și râde de critici: „Opiniile lor nu achită...
Playtech
Cu cât vor crește pensiile până în 2030. Câți bani ar putea primi un pensionar care acum ia 1.281 de lei
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Taylor Swift dă lovitura și la box office-ul nord-american. „Niciun alt artist muzical nu e capabil de o...
Adevarul
Fructul care a pus pe jar autoritățile din Germania. Localnicii credeau că mirosul vine de la o scurgere de...
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Ridley Scott spune că Hollywoodul se „îneacă în mediocritate”. Prea des filmele sunt „salvate” de efectele...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos