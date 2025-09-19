În plină criză de medicamente oncologice, ministrul Sănătății a anunțat, în exclusivitate la Digi24, că pacienții vor avea acces la mai multe tratamente inovatoare. Alexandru Rogobete susține că Ministerul are în plan un fond de inovație, menit să contribuie la accesul mai rapid al pacienților la tratamente.



Pe site-ul Ministerului Sănătății există deja un ordin de ministru, încă de săptămâna trecută, care va introduce 35 de molecule în lista de medicamente compensate, a anunțat ministrul Sănătății.

„Practic, lărgim accesul pacienților la tratamente și la medicamente. (...) Cred că undeva la mijlocul lui octombrie va fi deja disponibilă hotărârea de Guvern care pune în aplicare această modificare - și aici nu pot să nu menționăm și să nu mulțumesc efortului domnului președinte CNAS, dar și Ministerului Finanțelor și premierului, până la urmă, care au înțeles această nevoie”, a precizat Alexandru Rogobete.

Potrivit oficialului, „întreruperile de medicație apar din trei motive: datoriile către furnizori, iar, sigur, furnizorul nu mai livrează către unitatea sanitară, întreruperile de producție, care sunt rare, dar există și ele sau blocaje, din nou, în procesul de licitație la nivelul spitalelor. Acum, care este ținta noastră și ce ne dorim ca până la finalul acestui an să se întâmple este să lăsăm Casa Națională de Asigurări de Sănătate fără datorii la finalul anului, astfel încât bugetul pentru anul viitor să fie alocat din start programelor naționale de sănătate și să nu mai tragem după noi aceste datorii, care nu sunt de anul acesta, sunt de mai mulți ani, și care s-au acumulat și au adus de multe ori dificultăți în decontarea acestor servicii”.

Rogobete a anunțat și „o a doua măsură care va impacta direct pacientul”:

Ne dorim să realizăm un fond de inovație, la nivelul Ministerului Sănătății, și am avut discuții nenumărate cu producătorii, cu marii producători, cu reprezentanții acestora, și toți își doresc acest proiect, care nu e inventat de mine - se întâmplă multe alte țări: industria participă în acest fond cu un anumit procent din impozitul pe venit, iar cu banii acumulați în acest fond de inovație se plătește tratamentul pentru pacienții care au nevoie de molecule inovative și care nu se află în lista de compensate. (...) Practic, pacienții pot avea acces la medicamente inovative - boli rare, oncologice și așa mai departe - mai repede cu ajutorul acestui fond de inovație, care este un win-win, dacă doriți, atât pentru zona de industrie, cât și pentru sistem și, mai ales, pentru pacient

Ministrul a anunțat că a făcut și un „calcul scurt” în acest sens: „Doar cu 10 DCI-uri, 10 molecule, într-un an de zile putem acumula în jur de 2 miliarde în acest fond, o sumă importantă, care poate asigura tratamentul precoce, accesul rapid la molecule noi pentru pacienții care au nevoie de ele. Și nu este o promisiune, este un document, o modificare legislativă care este scrisă și care în două săptămâni probabil va fi pusă în transparență de Ministrul Sănătății”.

