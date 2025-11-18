Live TV

De ce cresc cazurile de hipertensiune la copii: Experții avertizează asupra unei bombe cu ceas

Data publicării:
Doctor testing childs blood pressure
Hipertensiunea persistentă este un factor de risc pentru deces prematur. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Legătura directă dintre obezitate și tensiunea crescută la copii De ce crește tensiunea brusc în adolescență Consecințele grave ale hipertensiunii netratate la copii Ce pot face părinții pentru a reduce riscul de hipertensiune

Hipertensiunea infantilă s-a dublat la nivel global în doar 20 de ani, iar experții avertizează că alimentația nesănătoasă, sedentarismul și obezitatea transformă această problemă într-o veritabilă bombă cu ceas. Potrivit celei mai ample analize realizate până acum, peste 114 milioane de copii și adolescenți trăiesc deja cu tensiune arterială crescută.

Rata globală a copiilor și adolescenților care trăiesc cu hipertensiune aproape că s-a dublat din cauza unei combinații toxice de diete nesănătoase, inactivitate și niveluri crescute de obezitate, potrivit celei mai ample analize de acest tip, scrie The Guardian.

Experții afirmă că 114 milioane de copii care au dezvoltat hipertensiune înainte de a ajunge la vârsta adultă se confruntă cu riscuri grave și de durată, inclusiv boli cardiovasculare, boli renale și o multitudine de alte complicații severe de sănătate.

Prevalența hipertensiunii la copiii și adolescenții sub 19 ani a crescut la 6,2%, față de 3,2% în ultimii 20 de ani. Concluziile, bazate pe o meta-analiză a 96 de studii ce au inclus peste 400.000 de copii din 21 de țări, au fost publicate în revista The Lancet Child & Adolescent Health.

Legătura directă dintre obezitate și tensiunea crescută la copii

Analiza sugerează că obezitatea este un „factor major” al creșterii accelerate a hipertensiunii infantile, aproape 19% dintre copiii cu obezitate fiind afectați, comparativ cu mai puțin de 3% dintre cei cu greutate normală.

„Creșterea de aproape două ori a cazurilor de hipertensiune la copii în 20 de ani ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru medici și părinți”, a declarat autorul studiului, prof. Igor Rudan, directorul Centrului pentru Cercetare în Sănătate Globală de la Universitatea din Edinburgh.

Studiul mai arată că încă 8,2% dintre copii și adolescenți prezintă prehipertensiune, adică valori ale tensiunii arteriale peste normal, dar care nu ating criteriile pentru diagnosticul de hipertensiune. Prehipertensiunea este deosebit de frecventă în adolescență, cu o prevalență de 11,8% la adolescenți, față de aproximativ 7% la copii mai mici.

De ce crește tensiunea brusc în adolescență

Medicii au constatat că tensiunea arterială crește brusc la începutul adolescenței, atingând un vârf în jurul vârstei de 14 ani, mai ales la băieți, ceea ce subliniază importanța screening-ului regulat în această perioadă critică. Copiii și adolescenții cu prehipertensiune sunt mai predispuși să dezvolte hipertensiune în timp.

Prof. Steve Turner, președintele Colegiului Regal de Pediatrie și Sănătatea Copilului, care nu a participat la analiză, a declarat: „Această creștere accentuată a hipertensiunii la copii este extrem de îngrijorătoare și este determinată în mare parte de obezitatea infantilă în creștere, o condiție complet prevenibilă.

Aceste rezultate reflectă ceea ce pediatrii văd în prima linie: copii care se prezintă nu doar cu hipertensiune, ci și cu alte afecțiuni grave asociate cu obezitatea, precum diabetul de tip 2, odinioară nemaiauzit la copii, astm și probleme de sănătate mintală.

Consecințele grave ale hipertensiunii netratate la copii

Știm că hipertensiunea persistentă este un factor de risc pentru deces prematur, prin deteriorarea inimii și a altor organe. Copiii sănătoși devin adulți sănătoși, dar cu astfel de tendințe, fără măsuri urgente ne îndreptăm spre o criză majoră de sănătate publică.”

Conform meta-analizei, rata copiilor și adolescenților cu tensiune arterială crescută aproape s-a dublat între 2000 și 2020. În 2000, aproximativ 3,2% dintre copii aveau hipertensiune, iar până în 2020 prevalența a depășit 6,2%, afectând 114 milioane de tineri sub 19 ani la nivel global.

Autoarea studiului, dr. Peige Song de la Școala de Medicină a Universității Zhejiang, afirmă că această creștere este „determinată în mare parte de factori de stil de viață, precum dietele nesănătoase, activitatea fizică redusă și prevalența tot mai mare a obezității infantile”.

„Hipertensiunea la copii și adolescenți a devenit o problemă majoră de sănătate publică”, a spus ea, subliniind rolul esențial al părinților în prevenirea și gestionarea acestei condiții.

Ce pot face părinții pentru a reduce riscul de hipertensiune

„Promovarea unor obiceiuri sănătoase, o alimentație echilibrată bogată în fructe, legume și cereale integrale, cu limitarea sării și a zahărului, poate reduce semnificativ riscul de hipertensiune. Încurajarea activității fizice regulate și limitarea comportamentelor sedentare, precum timpul excesiv petrecut în fața ecranelor, sunt la fel de importante”, a explicat dr. Peige Song. „Pentru familiile cu antecedente de hipertensiune, monitorizarea regulată a tensiunii copiilor este recomandată. Detectarea timpurie a valorilor crescute, în special prin monitorizare acasă, poate reduce riscul complicațiilor pe termen lung.”

Prof. Bryan Williams, director științific și medical al British Heart Foundation, care nu a participat la studiu, s-a declarat foarte îngrijorat: „Tensiunea arterială crescută în copilărie persistă adesea până la maturitate, crescând riscul de boli cardiace și accident vascular cerebral.”

Partea bună este că hipertensiunea asociată obezității poate fi reversibilă, a adăugat el. Dar este nevoie și de acțiuni ferme din partea guvernelor pentru a preveni obezitatea infantilă. „Asta include extinderea restricțiilor privind marketingul produselor nesănătoase și implementarea unor măsuri suplimentare pentru a determina industria alimentară să facă alimentele de zi cu zi mai sănătoase.”

