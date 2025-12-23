Live TV

Exclusiv Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională din august, anunță ministrul Rogobete

A stethoscope placed on an electrocardiogram
Consult medical. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Ce aduce noua platformă

Rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se mută în noua platformă din Sănătate care va funcționa din august 2026, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, invitatul lui Cosmin Prelipceanu în studioul Digi 24. Ministrul a oferit detalii despre noua platformă care o va înlocui pe cea de acum, care are 15 ani vechime și de 10 ani nu mai are servicii de mentenanță.

Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va fi înlocuită în 2026 cu un sistem „modern, sigur şi accesibil”, a anunțat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat la Digi 24 în ce va consta schimbarea și ce presupune noul sistem.

„Rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se mută în această platformă. Vă duceți la o farmacie, pe baza CNP-ului sau a cardului de sănătate sau a noii cărți de identitate (pentru început vom funcționa pe toate cele trei sisteme, încet, încet ne dorim să mergem în zona cărții de identitate integrate) farmacistul va vedea în platformă prescripția medicală și vă eliberează antibioticul fără alt document”, a explicat Alexandru Rogobete.

CNAS a anunțat că modernizarea şi redimensionarea platformei informatice administrate de instituţie se realizează cu fonduri europene, în cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Vechimea considerabilă, numărul crescut de utilizatori de la an la an, numărul crescut de solicitări informatice efectuate simultan, volumul uriaş de date integrate sunt doar câteva dintre elementele care ne arată că acest sistem şi-a atins limitele şi nu mai poate ţine pasul cu nevoile şi aşteptările pacienţilor şi furnizorilor de servicii medicale”, a explicat CNAS necesitatea schimbării actualului sistem.

„Pentru început, vom merge într-o perioadă de tranziţie, astfel încât în platformă serviciile vor fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, a cărui perioadă de valabilitate a fost prelungită, chiar dacă pe ele scrie că sunt expirate. Vorbim de noua carte de identitate electronică şi încercăm să găsim şi o variantă mai digitală, dacă este posibil”, a spus ministrul.

Sistemul promite să simplifice radical interacțiunea dintre pacienți, medici și instituțiile de sănătate, eliminând birocrația și hârtiile inutile. Acesta este prezentat drept „cel mai amplu proiect de digitalizare din istoria sistemului medical românesc”.

  • Eliminarea documentelor tipizate și a formularelor pe suport de hârtie;
  • Biletele de trimitere, scrisorile medicale și concediile medicale vor fi complet digitale, accesibile instant;
  • Dosarul electronic al pacientului și rețeta electronică devin funcționale și complet integrate;
  • Istoricul medical al pacienților va putea fi consultat în siguranță, oricând și de oriunde, inclusiv de pe telefon sau calculator.

 

