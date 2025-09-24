Live TV

Fii salvator. Prim ajutor în intoxicația cu substanțe caustice

Data publicării:
dr radu tincu

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Radu Țincu, medic primar ATI Toxicologie, explică modul în care se acordă primul ajutor în intoxicația cu substanțe caustice.

 

Substanțele corozive, caustice - sodă caustică, acizi de toate felurile, sulfuric, clorhidric, detartanți -, pot provoca  leziuni la nivelul mucoasei digestive, distrugerea acesteia, ajungându-se chiar până la perforație sau accidente hemoragice.

Pornind de la ideea că leziunile sunt cu atât mai intense cu cât concentrația substanței caustice la nivelul mucoasei va fi mai mare, trebuie să acționăm pentru a dilua această substanță, cu apă sau lapte. 

De asemenea, nu trebuie să inducem vărsătura, pentru că acest lucru va duce din nou la expunerea esofagului la substanțele corozive și leziunile vor fi amplificate. Nu trebuie nici să administrăm o substanță neutralizantă pentru că reacția produsă va fi una exotermă, adică va produce căldură, ceea ce va face ca pe lângă leziunile inițiale, mucoasa digestivă să fie afectată și de unele noi, termice.

Trebuie apelat serviciul de urgență - 112, pentru că leziunile produse la nivelul mucoasei digestive pot să se vindece într-un mod defectuos, fiind posibilă apariția de unora de fibroză la nivelul esofagului, care să producă tulburări de alimentație.

