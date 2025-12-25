Intensitate crescută a activității gripale în țară. Recomandările Ministerului Sănătății pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor

Ministerul Sănătății informează populația că, în această perioadă, se înregistrează o intensitate crescută a activității gripale, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări.

În acest context, pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor, Ministerul Sănătății recomandă respectarea următoarelor măsuri:

Măsuri generale pentru populație

Prezentarea la medicul de familie la apariția simptomelor respiratorii, în vederea stabilirii conduitei terapeutice, a necesității izolării la domiciliu și, după caz, a efectuării unor investigații suplimentare.

Purtarea măștii de protecție de către persoanele care prezintă simptomatologie respiratorie, în situația în care este necesară deplasarea în comunitate.

Respectarea etichetelor de tuse și strănut, inclusiv utilizarea batistelor de unică folosință.

Menținerea unei igiene riguroase a mâinilor, prin spălare frecventă cu apă și săpun sau utilizarea de soluții dezinfectante.

Evitarea aglomerațiilor, aerisirea frecventă a spațiilor închise și utilizarea măștii de protecție în contexte cu risc crescut.

Continuarea vaccinării antigripale, cu prioritate pentru persoanele din categoriile la risc: persoane cu vârsta de peste 65 de ani; gravide; persoane imunodeprimate; persoane cu afecțiuni cronice respiratorii sau cardiovasculare.

Administrarea tratamentului antiviral antigripal, la indicația medicului, în special la persoanele cu risc crescut, pentru reducerea probabilității apariției complicațiilor și a formelor severe de boală.

Măsuri generale la nivelul unităților sanitare cu paturi

Purtarea echipamentului de protecție adecvat (măști, mănuși, halate) de către personalul medico-sanitar și de către alte persoane care intră în contact cu pacienții.

Limitarea programului de vizită pentru aparținătorii pacienților internați, în funcție de situația epidemiologică.

Realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, cu recomandarea izolării voluntare la domiciliu a persoanelor cu simptomatologie respiratorie sau redistribuirea acestora către activități care nu implică interacțiunea directă cu pacienții.

Asigurarea stocurilor necesare de antivirale, în special în unitățile sanitare care internează cazuri de infecții respiratorii acute.

Asigurarea condițiilor necesare pentru vaccinarea antigripală a personalului medico-sanitar și auxiliar nevaccinat.

Ministerul Sănătății monitorizează permanent evoluția situației epidemiologice și va continua să informeze populația în mod transparent, în funcție de datele disponibile. Respectarea acestor măsuri este esențială pentru protejarea sănătății publice și pentru limitarea impactului infecțiilor respiratorii asupra sistemului sanitar.

Editor : M.C