Live TV

Intensitate crescută a activității gripale în țară. Recomandările Ministerului Sănătății pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor

Data publicării:
Ministerul Sănătății Foto Facebook
Ministerul Sănătății Foto: Facebook

Ministerul Sănătății informează populația că, în această perioadă, se înregistrează o intensitate crescută a activității gripale, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări.

În acest context, pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor, Ministerul Sănătății recomandă respectarea următoarelor măsuri:

Măsuri generale pentru populație

  • Prezentarea la medicul de familie la apariția simptomelor respiratorii, în vederea stabilirii conduitei terapeutice, a necesității izolării la domiciliu și, după caz, a efectuării unor investigații suplimentare.
  • Purtarea măștii de protecție de către persoanele care prezintă simptomatologie respiratorie, în situația în care este necesară deplasarea în comunitate.
  • Respectarea etichetelor de tuse și strănut, inclusiv utilizarea batistelor de unică folosință.
  • Menținerea unei igiene riguroase a mâinilor, prin spălare frecventă cu apă și săpun sau utilizarea de soluții dezinfectante.
  • Evitarea aglomerațiilor, aerisirea frecventă a spațiilor închise și utilizarea măștii de protecție în contexte cu risc crescut.
  • Continuarea vaccinării antigripale, cu prioritate pentru persoanele din categoriile la risc: persoane cu vârsta de peste 65 de ani; gravide; persoane imunodeprimate; persoane cu afecțiuni cronice respiratorii sau cardiovasculare.
  • Administrarea tratamentului antiviral antigripal, la indicația medicului, în special la persoanele cu risc crescut, pentru reducerea probabilității apariției complicațiilor și a formelor severe de boală.

Măsuri generale la nivelul unităților sanitare cu paturi

  • Purtarea echipamentului de protecție adecvat (măști, mănuși, halate) de către personalul medico-sanitar și de către alte persoane care intră în contact cu pacienții.
  • Limitarea programului de vizită pentru aparținătorii pacienților internați, în funcție de situația epidemiologică.
  • Realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, cu recomandarea izolării voluntare la domiciliu a persoanelor cu simptomatologie respiratorie sau redistribuirea acestora către activități care nu implică interacțiunea directă cu pacienții.
  • Asigurarea stocurilor necesare de antivirale, în special în unitățile sanitare care internează cazuri de infecții respiratorii acute.
  • Asigurarea condițiilor necesare pentru vaccinarea antigripală a personalului medico-sanitar și auxiliar nevaccinat.

Ministerul Sănătății monitorizează permanent evoluția situației epidemiologice și va continua să informeze populația în mod transparent, în funcție de datele disponibile. Respectarea acestor măsuri este esențială pentru protejarea sănătății publice și pentru limitarea impactului infecțiilor respiratorii asupra sistemului sanitar.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A stethoscope placed on an electrocardiogram
1
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
2
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
profimedia-0775154874
3
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
om in vant si ninsoare
4
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele...
Marilen pirtea
5
Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul Educației. Voi...
"Încerc să îmi protejez corpul să nu pocnească!” Marea noastră campioană a spus cum arată viața ei
Digi Sport
"Încerc să îmi protejez corpul să nu pocnească!” Marea noastră campioană a spus cum arată viața ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mostră de sânge cu virus gripal
Primul mort de gripă din acest sezon: o femeie de 88 de ani, din Cluj, nevaccinată. Numărul cazurilor s-a dublat în câteva zile
pacient in patul de spital
Alexandru Rogobete, despre programul pentru pacienți oncologici: „Vor fi îngrijiri paliative la domiciliu decontate de Min. Sănătății”
alexandru rogobete in studioul digi24
Rogobete anunță cât s-a economisit prin reducerea numărului de concedii medicale: 120 de milioane de lei lunar. Unde se întorc banii
rogobete 2
Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei de la 1 ianuarie 2026. Alexandru Rogobete: „Rezultatul unor negocieri intense”
alexandru rogobete
Rogobete: Deschidem sistemul pentru medicii români din diaspora și accelerăm recunoașterea profesională
Recomandările redacţiei
Nașterea Domnului craciun
Momentul în care s-a născut Iisus: chiar a fost o „noapte de vis”? Un...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost...
om de zapada
Cod galben de ninsori, vânt puternic și polei în prima zi de Crăciun...
Jan-Emeryk-Rosciszewski, ambasadorul Poloniei la Paris. Foto captură video
Scandal cu diplome false în Polonia. Ambasadorul polonez la Paris a...
Ultimele știri
Generozitate de Sărbători. Taylor Swift a donat peste 2 milioane de dolari către diverse organizaţii caritabile
Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au cântat la pian în duet pentru slujba de Crăciun
Departamentul de Justiție ar avea nevoie de câteva săptămâni în plus pentru a face publice toate documentele legate de Jeffrey Epstein
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Chuck Norris își plânge fosta soție și iubirea din liceu, decedată la 84 de ani: "A însemnat enorm pentru...
Cancan
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
Fanatik.ro
„Eram ateu! Și eu, și Teodora!”. MM Stoica, dezvăluiri cutremurătoare despre legătura cu Dumnezeu și...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
MIDEAST WEST BANK BETHLEHEM CHRISTMAS
Primul Crăciun în Betleem, după doi ani de război în Gaza. „Noi decidem să fim lumina”
Adevărul
Emisiunile umoristice care iau în râs administrația Trump, amenințate cu „eutanasierea” de președintele SUA
Playtech
Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revine oficial la viață. Tarnița, hidrocentrala de 1.000 MW...
Digi FM
„Fiica ta este superbă!”. Jennie Garth, Kelly din serialul „BH 90210”, într-o apariție rară alături de fata...
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Pro FM
Drama din spatele vieții lui Chris Rea. A fost operat de nouă ori și diagnosticat cu cancer pancreatic la 33...
Film Now
Teaserul pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” a fost lansat. Cillian Murphy, în rol principal...
Adevarul
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani. Rosatom și Institutul...
Newsweek
Cum să te pregătești de pensie? Ce să faci ca să nu te simți singur și inutil după ce nu mai ai servici?
Digi FM
Obiceiuri de Ajun şi de Crăciun la români. Ce să faci ca să ai noroc
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
„Ce familie frumoasă!”. Gwyneth Paltrow, pe covorul roșu alături de copiii ei. Apple și Moses au captat...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...