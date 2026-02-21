Live TV

Exclusiv Cum arată raportul între plătitori și beneficiari la Sănătate. Alexandru Rogobete: „Ne-am dus suficient de sus”

Sigla CNAS. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Sănătății a afirmat sâmbătă, la Digi24, că raportul dintre cei care contribuie și cei care beneficiază de servicii medicale aproape că s-a egalizat, mai ales după eliminarea unor excepții și introducerea contribuției de sănătate pentru mai multe categorii. 

Așadar, acum trei contribuabili îi țin în spate pe patru beneficiari. Până anul trecut, raportul era de un contribuabil la patru beneficiari. Extinderea bazei de contribuabili ar trebui să se vadă și în încasări mai mari începând din aprilie.

„Până în iunie, raportul era undeva unu la patru, adică o persoană plătea pentru alte patru persoane care beneficiau, dar nu plăteau. Acum, raportul este undeva trei la patru, ceea ce înseamnă că ne-am dus suficient de sus.  E normal să existe o diferență, pentru că discutăm despre copii care nu plătesc, discutăm despre, mă rog, excepțiile care au mai rămas și care e firesc să rămână. Se întâmplă peste tot în lumea asta, categoria socială care rămâne și care este acoperită fie de buget”, a spus ministrul Sănătății.

Întrebat de unde provine această creștere, acesta a explicat: „Din eliminarea excepțiilor și din introducerea, mă rog, procentului de 10% peste valoarea de 3.000 lei la pensionari și atunci automat că a crescut plaja de contribuabili. Efectul nu se vede încă, cel mai probabil că din aprilie, din trimestrul doi”.

