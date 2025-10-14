Live TV

Video „M-am apucat dintr-o prostie”. Țigările electronice, o capcană periculoasă pentru tineri. Motivele care îi împing spre fumat

Data publicării:
tanar care fumeaza tigara electronica
OMS: Cel puțin 15 milioane de adolescenți fumează țigări electronice, la nivel global. Credit foto: Guliver/Getty Images

Țigările electronice sunt o distracție periculoasă pentru adolescenți. Este avertisment Organizației Mondiale a Sănătății, care vine cu date îngrijorătoare: cel puțin 15 milioane de adolescenți fumează țigări electronice, la nivel global. Potrivit statisticilor, tinerii sunt de nouă ori mai predispuși să „vapeze” decât adulții. Mulți spun că au căzut pradă acestui viciu din cauza anturajului sau împinși de curiozitate ori plictiseală. „M-am apucat dintr-o prostie”, povestește, pentru Digi24, un tânăr. La nivel mondial, Europa are cel mai mare procent de persoane care fumează tutun - 24,1%.

15 milioane de adolescenți, copii de gimnaziu, cu vârste între 13 și 15 ani, folosesc țigări electronice, la nivel global, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

„La 15 ani m-am apucat pentru că, de fiecare dată când ieșeam pe-afară cu prietenii mei, fumau și era ca o scuză ca să ies și eu pe-afară. Nu vreau să renunț la ele, pentru că am observat că mi-a creat o dependență la sistemul nervos”, mărturisește o tânără. Întrebată de reporterul Digi24 cine și cum ar putea preveni acest obicei periculos, tânara răspunde prompt: „Probabil părinții, să nu mai fumeze în preajma copiilor”.

„M-am apucat de fumat la 16 ani dintr-o prostie, cu prietenii mei în Costinești. Am zis să încerc și, de atunci, a rămas și pentru mine un viciu. Mi se pare cea mai mare prostie, pentru că este un viciu pe care nu-l poți controla fizic, dar îl poți controla psihic și cred că ar trebui să le scoată de tot sau măcar să fie mai mare controlul de vârstă, să le ceară buletinele”, e de părere un băiat ajuns acum la vârsta majoratului.

„Cele mai recente date publicate de Organizația Mondială a Sănătății arată faptul că țigările electronice provoacă un nou val de dependență. Deși acestea sunt prezentate ca o modalitate de reducere a efectelor negative, în realitate atrag copiii mai devreme către nicotină”, transmite Anamaria Ianc, jurnalist Digi24.

Datele mai arată că, la nivel global, peste 100 de milioane de oameni folosesc dispozitive electronice de „vaping”.

„Ține de educația de acasă. Atât timp cât părinții fumează în prezența lor, atât timp cât mămici cu bebeluși stau pe bancă și fumează... La ce ne putem aștepta?!”, se întreabă retoric o doamnă.

„Cred că 'electronica' e mai periculoasă decât cealaltă”, spune o altă femeie.

„Păi de unde le cumpără? De la magazin. Păi le dă voie. De ce?! Am fumat și eu, dar îmi pare rău toată viața”, susține altcineva.

„Suntem păcăliți cu diverse arome, cu diverse mesaje de non... Că aceste forme de tutun nu sunt atât de dăunătoare sănătății. Sunt riscuri cardiovasculare, sunt riscuri asupra tensiunii arteriale, arsuri la nivelul cavității bucale”, atrage atenția Monica Marc, medic pneumolog la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara.

În ultimii 25 de ani, numărul consumatorilor de tutun a scăzut, de la 1,38 de miliarde la 1,2 miliarde, în 2024.

reporteri: Anamaria Ianc, Mihai Vălușescu
operator: Ionuț Voinea, Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
doctor, cezariana, nastere
2
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
3
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
femeie frig primavara vreme rece
4
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi negative. Unde apar...
muntii carpati
5
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
Digi Sport
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Trump
De ce diplomația lui Donald Trump în Gaza nu poate funcționa în...
Viktor Orban
Aura de invincibilitate a lui Viktor Orban se stinge. Primele semne...
corali afectați de fenomenul de albire
Lumea se confruntă cu „o nouă realitate”: Pământul a atins primul...
panou-armata-rusia
Armata din umbră a Rusiei: cum ademenește Kremlinul arabi pentru...
Ultimele știri
Tarifele mari și concurența chineză, provocările industriei auto din UE. Producătorii vor să investească în motoarele pe benzină
După aur, și cotația argintului atinge un nivel record. De ce spun analiștii că, totuși, investițiile în argint nu sunt recomandate
Noua strategie a lui Trump pentru a-l înlătura din funcție pe Maduro, în Venezuela
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Antibiotice
OMS: O infecție din șase este acum acum rezistentă la antibiotice. Rezistența la medicamente a crescut cu peste 40% în cinci ani
tanara certata la locul de munca
Piața muncii, o provocare pentru tineri. Acuzați că nu vor să lucreze, dar refuzați de angajatori din lipsă de experiență: „Mai caut”
Close-up of young people toasting with plastic cups with alcohol drinks at a party
Schimbare de preferințe în rândul tinerilor europeni: consumă din ce în ce mai puțin alcool. Care sunt motivele (studiu)
ambulante noi
Tehnologia care salvează vieți. România va avea 1.200 de ambulanțe noi, dotate cu sisteme automate de resuscitare. Cum funcționează
barbat catuse arestat
Urmărire spectaculoasă pe străzile Capitalei. Imagini cu momentul arestării unor tineri care au vrut să fure de pe un șantier
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună în public. Ce relație au cei doi după divorț: „Între ei nu...
Cancan
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și...
Adevărul
Chirurgul Marius Uscatu explică moartea tinerei mămici din Constanța: „Soții au dat cu tifla competenței...
Playtech
De ce să porneşti aerul condiţionat şi toamna sau iarna, în maşină. Experţii auto: “Nu este doar pentru vară”
Digi FM
„Nu eram pregătiţi să te pierdem”. Goldie Hawn, devastată de moartea prietenei sale, Diane Keaton: „O să-mi...
Digi Sport
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Presiunea prin „Tomahawk”. Cum ar putea Rusia să contracareze temutele rachete americane. Explicațiile...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Cine e prima femeie care ar putea fi premier al Japoniei. Iubitoare de motociclete, a acceptat cererea în...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fiul îndurerat al lui Diane Keaton, omagiu special adus mamei sale. Sarah Paulson și Ben Affleck, la...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...