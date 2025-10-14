Țigările electronice sunt o distracție periculoasă pentru adolescenți. Este avertisment Organizației Mondiale a Sănătății, care vine cu date îngrijorătoare: cel puțin 15 milioane de adolescenți fumează țigări electronice, la nivel global. Potrivit statisticilor, tinerii sunt de nouă ori mai predispuși să „vapeze” decât adulții. Mulți spun că au căzut pradă acestui viciu din cauza anturajului sau împinși de curiozitate ori plictiseală. „M-am apucat dintr-o prostie”, povestește, pentru Digi24, un tânăr. La nivel mondial, Europa are cel mai mare procent de persoane care fumează tutun - 24,1%.

15 milioane de adolescenți, copii de gimnaziu, cu vârste între 13 și 15 ani, folosesc țigări electronice, la nivel global, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

„La 15 ani m-am apucat pentru că, de fiecare dată când ieșeam pe-afară cu prietenii mei, fumau și era ca o scuză ca să ies și eu pe-afară. Nu vreau să renunț la ele, pentru că am observat că mi-a creat o dependență la sistemul nervos”, mărturisește o tânără. Întrebată de reporterul Digi24 cine și cum ar putea preveni acest obicei periculos, tânara răspunde prompt: „Probabil părinții, să nu mai fumeze în preajma copiilor”.

„M-am apucat de fumat la 16 ani dintr-o prostie, cu prietenii mei în Costinești. Am zis să încerc și, de atunci, a rămas și pentru mine un viciu. Mi se pare cea mai mare prostie, pentru că este un viciu pe care nu-l poți controla fizic, dar îl poți controla psihic și cred că ar trebui să le scoată de tot sau măcar să fie mai mare controlul de vârstă, să le ceară buletinele”, e de părere un băiat ajuns acum la vârsta majoratului.

„Cele mai recente date publicate de Organizația Mondială a Sănătății arată faptul că țigările electronice provoacă un nou val de dependență. Deși acestea sunt prezentate ca o modalitate de reducere a efectelor negative, în realitate atrag copiii mai devreme către nicotină”, transmite Anamaria Ianc, jurnalist Digi24.

Datele mai arată că, la nivel global, peste 100 de milioane de oameni folosesc dispozitive electronice de „vaping”.

„Ține de educația de acasă. Atât timp cât părinții fumează în prezența lor, atât timp cât mămici cu bebeluși stau pe bancă și fumează... La ce ne putem aștepta?!”, se întreabă retoric o doamnă.

„Cred că 'electronica' e mai periculoasă decât cealaltă”, spune o altă femeie.

„Păi de unde le cumpără? De la magazin. Păi le dă voie. De ce?! Am fumat și eu, dar îmi pare rău toată viața”, susține altcineva.

„Suntem păcăliți cu diverse arome, cu diverse mesaje de non... Că aceste forme de tutun nu sunt atât de dăunătoare sănătății. Sunt riscuri cardiovasculare, sunt riscuri asupra tensiunii arteriale, arsuri la nivelul cavității bucale”, atrage atenția Monica Marc, medic pneumolog la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara.

În ultimii 25 de ani, numărul consumatorilor de tutun a scăzut, de la 1,38 de miliarde la 1,2 miliarde, în 2024.

