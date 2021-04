Marea Britanie ar atinge imunitatea de grup, conform unui studiu. Genetician: „Nu înseamnă că ajungem la zero cazuri”

Virusul SARS-CoV-2 se dovedește a fi unul extrem de infecțios, așa că s-ar putea să fie nevoie de o proporție mai mare de populație imunizată, față de ce se credea până acum, pentru a putea atinge imunitatea de masă, a explicat la Digi24 geneticianul Mircea Iliescu. În aceste condiții, obiectivul se schimbă de la obținerea imunității de grup la evitarea cazurilor grave, deci a spitalizărilor. Cel mai probabil, vom trăi cu COVID precum trăim cu gripa, s-ar putea să fie nevoie de rapeluri periodice la vaccinare pentru noile tulpini, iar de mască nu scăpăm așa curând, a mai spus cercetătorul de la Cambridge.

Marea Britanie ar urma să atingă imunitatea de grup în aceste zile, conform unui studiu al University College of London. Ar fi primul stat european care ar ajunge la acest obiectiv, după ce a vaccinat masiv populația în ultimele luni. Potrivit proiecțiilor, aproximativ 75 la sută din populație ar urma să fie protejată împotriva SARS-COV2, prin vaccinare sau prin vindecarea de boală. Această proporție este considerată de experți suficientă pentru a spune că s-a ajuns la imunitatea de turmă. Ca urmare, în Marea Britanie începe de luni a doua fază de relaxare a restricțiilor, cu redeschiderea magazinelor neesențiale, saloanelor de coafor și a sălilor de sport. Care este însă realitatea, dincolo de aceste studii teoretice?

Mircea Iliescu, genetician român la Universitatea Cambridge, a explicat la Digi24 că studiul acesta reprezintă o modelare, adică cu datele existente, cercetătorii încearcă să prezică ce va fi.

„Ne bazăm pe toate datele, pe cât de mult se răspândește virusul, pe datele pentru alte pandemii și încercăm să venim cu o predicție. E foarte bine să venim cu cât mai multe studii de acest fel, dar nu cred că am ajuns la această imunitate de masă și mulți alți specialiști au spus că e încă prematur să discutăm. Adică n-ar trebui să începem să discutăm acum despre când nu vom mai avea mască, despre cum vom fi exact ca înainte”, a explicat cercetătorul.

Pentru că acest virus pare să fie foarte infecțios, Mircea Iliescu crede că ar fi nevoie mai degrabă de o proporție de 80 la sută din populație care să aibă anticorpi pentru a putea vorbi de o imunizare de masă.

Ce poate perturba imunitatea de grup

El a explicat că sunt mai mulți factori de care depinde obținerea imunității de grup.

În primul rând, pot apărea mutații noi, care să reinfecteze populația, iar asta ar însemna imediat că proporția de 70 la sută din populație imunizată n-ar fi de ajuns.

În al doilea rând, contează cât de mult avem contact unii cu ceilalți. Cu cât avem contact mai mult și sunt mai puține restricții, cu atât avem nevoie de un procent mai mare pentru imunitatea de grup.

De asemenea, trebuie să știm cât de mult opresc vaccinurile răspândirea virusului. Se pare că vaccinurile pe care le avem acum opresc răspândirea într-o anumită proporție, 60-70-80 la sută, dar nu știm încă exact, a subliniat cercetătorul.

„Vom trăi cu COVID ca cu gripa”

„Probabil că avem nevoie să vaccinăm spre 80 la sută din populație, adică să începem să-i vaccinăm și pe cei sub 16 ani, dar nici atunci nu înseamnă că nu vom avea o anumită răspândire. Deci, nu cred că putem discuta acum despre acel Sfânt Graal, adică zero cazuri. Putem însă tinde spre asta și cel mai important, putem avea spre zero cazuri în spitale. De fapt, asta ne dorim foarte mult”, a punctat geneticianul Mircea Iliescu, duminică seara, într-o intervenție la Digi24.

În cazul apariției unor mutații mai agresive ale virusului, s-ar putea să fie nevoie de un rapel care să fie adaptat la aceste noi tulpini. „Cred că vom trăi cu COVID cum trăim și cu gripa. Mai important, însă, este să nu ajungem la spital, cred că acum obiectivul s-a mutat un pic de la imunitatea de turmă la a preveni spre 100 la 100 îmbolnăvirea gravă. Dacă virusul va mai circula în populație vom putea trăi cu asta, atâta vreme cât oamenii nu se vor mai îmbolnăvi grav și vor apărea și noi medicamente. Cred că asta vedem pentru următorul an, cu noi rapeluri de vaccinuri, care vor ataca și noile variante, putem vorbi poate într-un an, doi, trei de o eradicare, dar nu cred, cred că momentan putem vorbi de o formă sezonieră. Vom putea renunța la mască la un moment dat, dar nu încă”, declarase anterior cercetătorul, tot la Digi24.

Noul obiectiv: evitarea formelor grave de boală

Ce știm, pe fapte, este că acum 32 de milioane de britanici sunt vaccinați. E vorba de 99 la sută dintre cei vulnerabili, cei care ar putea ajunge la spital. Deci, și dacă se mai îmbolnăvesc oameni, vor fi cei tineri, care nu ajung la spital. Știm, de asemenea, că o parte din populație a avut deja acest virus. Știm însă că noile variante pot reinfecta. În Brazilia, în Manau, era imunitate de masă, erau 70 la sută infectați, dar când a apărut noua variantă au fost reinfectați ca și cum nu se întâmplase nimic înainte, a arătat Mircea Iliescu.

E posibil ca infecția să însemne o boală mai ușoară, oricum, ideea este să nu ajungem într-o formă atât de gravă, încât să fie nevoie de spital, a repetat el.

„Dar ca virusul să nu mai apară în populație nu discutăm încă și e prematur să discutăm și despre eliminarea completă a restricțiilor. Va trebui, din păcate, o vreme, să ne gândim și la măști, și la alte lucruri de acest gen, pentru a minimiza și a ține cât mai mult sub control”, a avertizat geneticianul.

Masca rămâne încă pentru o perioadă

„E bine să le dăm oamenilor un orizont, însă nu trebuie să le dăm niște speranțe că nu vom mai avea mască, că vom avea distracție cât cuprinde pentru toată lumea. Nu cred că este momentul”, a mai spus Mircea Iliescu, referindu-se la declarațiile politicienilor români că am putea scăpa de mască în câteva luni.

„Ce putem face noi în România este să putem trece cu bine de acest val, să vaccinăm cât mai repede pe cei vulnerabili. Asta e problema cea mare: cum îi vaccinăm pe cei care ajung la spital, aici ar trebui să ne concentrăm, și cum facem să-i convingem pe cât mai mulți oameni să se vaccineze, din toate categoriile sociale și din toate locurile din România”, a subliniat cercetătorul.

El a spus că în lipsa unor măsuri de limitare a contactelor, în ciuda vaccinării, probabil că în Marea Britanie s-ar fi înregistrat mai mulți morți. „Și acum virusul se răspândește în Marea Britanie, adică avem câteva mii de cazuri pe zi, sunt foarte puține, la cât testăm, la un milion de teste pe zi, dar există, pentru că virusul e foarte infecțios și se tot transmite. Din fericire, dacă ai puține cazuri, poți să le ții sub control, poți să secvențiezi mai multe dintre ele și atunci știi dacă ai de-a face cu o mutație mai periculoasă, deci poți să ții lucrurile sub control în timp ce îi vaccinezi pe cei vulnerabili”, a mai spus Mircea Iliescu.

