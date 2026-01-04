Ministrul Sănătății: „Raportul Corpului de Control va fi trimis la Parchet”. Rogobete vrea reevaluarea tuturor scutirilor de gardă

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că raportul Corpului de Control al ministerului, care va verifica situația de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, va fi transmis Parchetului, dacă vor fi identificate nereguli de natură penală. Decizia vine după ce managerul unității medicale a semnalat că aproximativ 70% dintre medici au scutire de gărzi, deși nu ar avea probleme medicale reale.

Declarațiile au fost făcute duminică seară, la Antena 3, unde ministrul a spus că fenomenul scutirilor de gărzi este cunoscut de ani de zile, însă până acum nu au fost luate măsuri concrete pentru a-l limita.

„Problema gărzilor este discutată de mult timp, din păcate fără soluții reale. Nu am o cifră clară la nivel național, dar situația de la Constanța, unde peste 70% din personal are scutire medicală, este una care evident iese din context”, a declarat Alexandru Rogobete.

„Un fenomen care a denaturat sistemul”

Ministrul Sănătății a subliniat că, deși există medici cu probleme medicale reale, procentul extrem de ridicat ridică semne de întrebare serioase.

„Sigur că în orice colectiv există persoane cu afecțiuni medicale care trebuie respectate. Dar când 70% sau chiar mai mult din personal este scutit de gărzi, vorbim clar despre un fenomen care a denaturat sistemul. De aceea, Corpul de Control va verifica situația administrativă de la Constanța”, a explicat Rogobete.

Potrivit acestuia, raportul trebuie să fie complet și corect, iar concluziile vor fi înaintate Parchetului dacă se constată încălcări ale legii.

„Dacă se va identifica faptul că un număr important de scutiri a fost emis în mod fraudulos, cei responsabili vor răspunde penal. Raportul va ajunge la Parchet, în cazul în care sunt elemente de natură penală”, a precizat ministrul.

Suspiciuni privind scutiri „fără legătură cu realitatea”

Alexandru Rogobete a sugerat că multe dintre scutirile medicale nu ar avea legătură cu starea reală de sănătate a medicilor.

„Eu m-aș întreba mai degrabă cine a eliberat aceste scutiri. Nu poți avea lombosciatică în spitalul public, dar să poți face gărzi sau să lucrezi încă 8–10 ore în mediul privat. Datele preliminare arată că peste jumătate dintre medicii scutiți de gărzi activează intens în sistemul privat. Nu sunt dovezi, deocamdată, ci informații preliminare. Corpul de Control va confirma sau infirma”, a spus ministrul.

La rândul său, managerul spitalului, Raluca Ștefan, a declarat că există medici tineri, sub 50 de ani, care sunt scutiți de gărzi pe motive medicale, deși duc o viață activă.

„Sunt medici pe care îi vedem făcând kite, mergând la sală sau stând în cârciumi, dar care sunt scutiți de gărzi pentru că nu pot sta mai mult de două ore în picioare”, a afirmat aceasta, precizând că aproximativ 70% din personalul medical al spitalului nu efectuează gărzi.

Reevaluare medicală și controale extinse

Ministrul Sănătății a mai anunțat că, pe lângă trimiterea Corpului de Control, va solicita Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea tuturor scutirilor de gardă de la Spitalul Județean Constanța.

Măsurile vin într-un context de presiune crescută asupra sistemului sanitar, în care lipsa medicilor de gardă afectează direct funcționarea spitalelor de urgență și accesul pacienților la servicii medicale esențiale.

CITEȘTE ȘI: Ministrul Sănătăţii, despre decizia de a nu mai plăti prima zi de concediu medical: „Are un singur scop”

Editor : A.D.