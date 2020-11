Motivul revoltător invocat de DSP, pentru care Covasna raportează zero cazuri noi de COVID-19 în ultimele zile de luni

Majoritatea direcțiilor de sănătate publică raportează în fiecare zi de luni a săptămânii zeci până la sute de cazuri noi de infectări cu coronavirus. În dreptul câtorva județe, din datele transmise de Grupul de Comunicare Strategică (GCS), apar însă menționate, în zilele de luni, zero, unul sau doar două noi cazuri, scrie Republica.ro.

O asemenea situație o regăsim la Covasna, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Olt și Teleorman. Menționăm că duminica se procesează în general un număr mai mic de teste, față de restul săptămânii.

De exemplu, Covasna a raportat astăzi, 2 noiembrie, zero cazuri noi de Covid-19. Aceeași cifră și cu o săptămână în urmă, luni, 26 octombrie. Pe 19 octombrie, DSP Covasna transmitea că are 2 cazuri noi, iar pe 12 octombrie - zero, reiese din informațiile GCS.

De ce județul Covasna a raportat în fiecare zi de luni, în ultimele 30 de zile, asemenea valori reduse a explicat azi medicul epidemiolog aflat de gardă: „Sfârșitul de săptămână s-a încheiat cu sâmbătă, testări duminică nu se fac la noi”.

Citiți AICI materialul integral.

Editor : Liviu Cojan